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НОВОСТИ

Республика Корея увеличит ОПР для Вьетнама в 2024 году

19 марта заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг устроил прием в Ханое для президента Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Чан Вон-Сама, в ходе которого гость сообщил, что официальная помощь в целях развития (ОПР) Республики Корея (РК) Вьетнаму увеличится до более чем 52 миллионов долларов США, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.
     Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (справа) принимает президента Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Чан Вон-сэма в Ханое 19 марта. Фото: ВИA  
Заместитель премьер-министра высоко оценил ОПР РК для Вьетнама, заявив, что страна внесла вклад в социально-экономическое развитие страны. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем РК станет крупнейшим поставщиком ОПР для Вьетнама.

Он подчеркнул, что сотрудничество в области развития является одним из основных направлений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РК. К концу 2023 года безвозмездная помощь Вьетнаму от корейского правительства через KOICA достигнет около 600 миллионов долларов США.

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг предложил KOICA в целом и лично президенту KOICA продолжать оказывать поддержку, способствуя развитию связей между двумя странами в целом и между Вьетнамом и KOICA в частности. А также пожелал, чтобы РК продолжала увеличивать масштабы безвозмездной помощи Вьетнаму, особенно в области инноваций, цифровой трансформации и развития высоких технологий.

Заместитель премьер-министра предложил KOICA рассмотреть возможность обращения к правительству Кореи с просьбой официально поддержать проект по электроснабжению сельских районов в северной провинции Вьетнама Дьенбьен.

В свою очередь, президент KOICA Чан Вон-Сам сказал, что его нынешний визит во Вьетнам направлен на оценку реализации проектов KOICA во Вьетнаме и обсуждение направлений сотрудничества для конкретизации обязательств по ОПР на период 2024-2027 годов, взятых на себя президентом Кореи Юн Сук Ёлем во время его визита во Вьетнам в июне прошлого года.

Правительство Кореи и KOICA придают большое значение отношениям с Вьетнамом, добавил он.

KOICA, основанная в 1991 году, отвечает за проекты безвозвратной помощи корейского правительства с растущим масштабом капитала. В последнее время проекты KOICA по оказанию ОПР во Вьетнаме были сосредоточены на государственном управлении, здравоохранении и образовании. Обе стороны рассматривают возможность расширения проектов в таких новых областях, как адаптация к изменению климата и цифровая трансформация.

ВИА/ИЖВ

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