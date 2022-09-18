Республика Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом

Президент Армении Ваагн Хачатурян во время церемонии вручения верительных грамот принял посла Данг Минь Кхоя. Фото: ВИА

16 сентября в Президентском дворце Республики Армения в Ереване Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России и Армении Данг Минь Кхой вручил верительные грамоты Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.

На встрече после получения верительных грамот посол Данг Минь Кхой выразил большую честь и ответственность вступить в должность посла, особенно в контексте того, что Армения собирается отмечать свой национальный день (21 сентября).

Данг Минь Кхой передал наилучшие пожелания руководства Партии и государства Вьетнама руководству и всему народу Армении в связи с этим событием.

Данг Минь Кхой заявил, что после 30 лет установления дипломатических отношений обе стороны по-прежнему поддерживают и развивают хорошие традиционные отношения, регулярно проводят политические консультации, расширяют торгово-экономическое взаимодействие.

Посол также сообщил о некоторых достижениях Вьетнама за последние годы, особенно в области экономики, торговли, инвестиций и туризма, он отметил, что Вьетнам добился этих достижений отчасти благодаря сотрудничеству и помощи международных друзей, включая Армению.

Выступая на встрече с послом Вьетнама, Ваагн Хачатурян подтвердил, что Вьетнам является важным и надежным партнером, и Армения всегда придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом.

Он оценил, что две страны всегда имеют хорошие традиционные дружеские отношения, унаследованные с советских времен, и выразил свое сильное впечатление чудесным экономическим развитием Вьетнама после более чем 35 лет выполнения работы, а также высоко оценил роль и престиж Вьетнам на международной арене.

Президент Хачатурян подтвердил свое хорошее впечатление от вьетнамских студентов, которые вместе учились в 1970-х годах, и выразил уверенность, что посол Данг Минь Кхой будет эффективно способствовать развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Посол Данг Минь Кхой также имел встречу с министром экономики РА Вааном Керобяном, заместителем председателя Национального собрания РА Акопом Аршакяном и руководителем парламентской группы дружбы Армения-Вьетнам Акопом Аршакяном.

На рабочих встречах стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, договорились укреплять экономико-торгово-инвестиционное сотрудничество в соответствии с хорошими традиционными отношениями между двумя странами.

Ранее, во второй половине дня 15 сентября, посол Данг Минь Кхой работал с заместителем министра иностранных дел Армении Мнацаканом Сараряном, обсудив меры по укреплению отношений и координации осуществления внешнеэкономической деятельности между двумя странами.



