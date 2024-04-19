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Ректоры российских и вьетнамских университетов собрались в Москве
Форум предоставил делегатам возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области науки и образования, обменяться опытом и лучшими практиками для развития взаимодействия в сфере образования и подготовки кадров - одного из главных приоритетов в традиционных отношениях между Вьетнамом и Россией.
В своем вступительном слове Могилевский отметил, что в настоящее время в России обучается около 3 000 вьетнамских студентов, из которых 70% ездят в Россию по стипендиям правительств двух стран, и каждый год российское правительство выделяет 1 000 стипендий вьетнамским студентам.
Подтвердив, что Вьетнам является традиционным партнером России в области образования и профессиональной подготовки, он предложил двум странам рассмотреть возможность обновления системы приема, чтобы все больше вьетнамских студентов могли приезжать в Россию для обучения и проведения исследований.
Хоанг Минь Шон заявил, что сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки в целом и между университетами в частности все еще не соответствует потенциалу и желаниям двух сторон.
Он предложил участвующим ректорам оценить результаты, достигнутые в образовательном сотрудничестве, найти ограничения и препятствия и предложить меры по повышению эффективности сотрудничества в будущем.
На форуме было подписано около 30 документов о сотрудничестве между университетами.