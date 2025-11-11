НОВОСТИ
Рекорды на первом Международном чайном фестивале, проходящем во Вьетнаме
В первый день фестиваля, 11 ноября, на чайной фабрике 1927 года (адрес: №280, улица Чанфу, квартал Б’лао, бывший город Баолок) состоялось открытие первой программы — выставки и творческого класса по фотографии, музыке, живописи и другим видам искусства, посвящённого этому предприятию. Это — старейшая чайная фабрика во Вьетнаме, сохранившая оригинальное оборудование с момента основания в 1927 году.
По информации оргкомитета, фестиваль продлится с 11 ноября по 7 декабря, а его основные мероприятия пройдут с 5 по 7 декабря, представляя широкую панораму чайной культуры и экономики. Программа включает международные и междисциплинарные события: Tea Gallery – выставка и технологическое пространство, посвящённое вьетнамской и мировой чайной культуре; Tea Connect – дипломатическое чаепитие с участием 60 послов иностранных государств; Tea Expo – международная выставка и ярмарка чая; Tea Summit – международный саммит, посвящённый стратегиям развития чайной отрасли; Tea Carnival – уличный фестиваль и культурное шоу, посвящённое чаю; Tea Fest – гала-концерт и дефиле традиционных вьетнамских платьев «аозай» с участием 80 финалисток конкурса Miss Cosmo World; Tea Travel – тур по чайным плантациям и экосистемам; Tea Talk – форум общения и обмена идеями между студентами и молодыми предпринимателями.
Генеральный директор акционерной компании Ladotea (Ламдонг) Мори Кадзуки, отметил, что Ламдонг — это земля, щедро одарённая природой: плодородные почвы, гармония человека и окружающей среды, благодаря чему здесь сформировались многочисленные сорта чая — чёрный, улун, зелёный и другие. «Это действительно рай чая, где традиции и культура чаепития не только сохраняются, но и активно развиваются», — подчеркнул он.
Организаторы подчёркивают, что фестиваль имеет чёткое видение и миссию. Его видение — объединить культуры мира через чай, создав международную платформу, где чай станет универсальным языком мира, сотрудничества и устойчивого развития. Его миссия — построить «Глобальный чайный мост», который объединит культурный обмен и экономическое взаимодействие, превратив чай в духовное наследие человечества, передаваемое будущим поколениям с уважением, гармонией и разнообразием.
Помимо основных мероприятий, с 11 ноября по 4 декабря будут проходить вспомогательные программы, такие как: Tea Art – художественное пространство, посвящённое чайной культуре; Gen Tea – конкурс для студентов, посвящённый чайной культуре и предпринимательству; Tea Culture – церемония подношения «национального напитка» предкам и Королям Хунгам.
Особое внимание уделяется конкурсу Gen Tea, который разработан специально для студентов вузов по всей стране. Это творческая платформа, призванная развивать страсть к чаю и дух предпринимательства среди молодёжи.
Ожидается, что World Tea Fest 2025 внесёт значительный вклад в продвижение и укрепление бренда вьетнамского чая на мировом рынке. В фестивале примут участие представители ряда стран, включая Японию, Китай, Францию, Малайзию, Таиланд и другие. Это событие обещает стать не только важным культурно-туристическим мероприятием провинции Ламдонг, но и возможностью для Вьетнама заявить о себе на мировой чайной карте.
Согласно историческим источникам, чайное дерево впервые появилось в Ламдонге в 1927 году, когда француз Ромовиль привёз саженцы и начал их выращивать в районе Каудат – Далат. К 1954 году на территории бывшей провинции Верхнего Донгнай (в настоящее время часть Ламдонга) насчитывалось 409 плантаций, где в основном выращивались чай и кофе. К 2022 году Ламдонг стал крупнейшим чайным регионом Вьетнама с площадью почти 26 000 гектаров и годовым производством свыше 182 000 тонн чая.