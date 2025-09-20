Рекордный урожай кофе во Вьетнаме смягчит глобальный дефицит поставок

По оценкам семи трейдеров, производителей, экспортёров и аналитиков, опрошенных Bloomberg News, объём производства кофе в сезоне 2025/26 годов достигнет 1,76 млн тонн, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом и эквивалентно 29,4 млн 60-килограммовых мешков.

Чинь Дык Минь, председатель Ассоциации производителей кофе в провинции Даклак, сообщил, что кофейные деревья находятся в хорошем состоянии, и сбор урожая начнётся в следующем месяце.

«Погода благоприятствовала урожаю, выпало много осадков», — отметил он.

Вьетнам является крупнейшим в мире производителем робусты, часто используемой в растворимом кофе и эспрессо. Увеличение поставок робусты может помочь компенсировать глобальный дефицит, вызванный низкими урожаями в предыдущие два сезона, и снизить цены, которые выросли на 42% в прошлом месяце.

На этой неделе цены на кофе продолжали колебаться. Опасения по поводу нехватки поставок из Бразилии, американские пошлины и фиксация прибыли привели к тому, что фьючерсы на арабику в Нью-Йорке достигли почти рекордного уровня, а затем резко упали, повысив волатильность до четырёхлетнего максимума. В Лондоне цены на робусту также выросли в начале недели, но затем снизились.

Лалеска Мода, аналитик Hedgepoint Global Markets, отметила, что, хотя опасения рынка теперь сосредоточены на потенциальном дефиците арабики, возросшее предложение робусты из Вьетнама и Бразилии предлагает обжарщикам более доступную альтернативу.

«Мы также наблюдаем заметное смещение спроса в сторону робусты в этом году», — добавила она.

Вьетнамские фермеры увеличили инвестиции в агротехнику из-за высоких цен и готовятся к последнему этапу удобрения перед сбором урожая. Некоторые фермеры даже расширили посевные площади или переключились на выращивание кофе из дуриана, сообщила EaPok Coffee JSC, небольшая компания-производитель из Даклака, ожидающая роста производства на 30% по сравнению с прошлым годом.

Однако текущие погодные условия остаются критическими для всего урожая. Избыточные осадки во время сбора урожая могут затруднить сушку, задержать поставки и повлиять на качество бобов. Хотя прогнозируется рост производства, увеличение внутреннего потребления может ограничить экспорт, по мнению Дэрила Криста, вице-президента по сельскохозяйственным и продовольственным товарам в Азии сингапурской компании StoneX Group Inc.

Он предсказывает рост местного потребления примерно на 22% до 4,9 млн мешков в сезоне 2025–2026 годов, добавив, что мировые запасы остаются ограниченными, что будет поддерживать высокие цены в ближайшей перспективе.