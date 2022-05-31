Рейтинг ФИФА: Вьетнам остается лидером Юго-Восточной Азии

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Национальная мужская сборная Вьетнама по футболу занимает 92-е место в последнем рейтинге ФИФА с 1.258 очками, не изменившимися по сравнению с апрелем.

За последнее десятилетие страна стала свидетелем сильного роста рейтингов, поднявшись на 45 позиций со 137-го места в 2010 году.

Вьетнам занял 1-е место в Юго-Восточной Азии, за ним следуют Таиланд, № 106 в мире, Филиппины (№ 125) и Мьянма (№ 139).

В Азии, Япония с 28-м местом в мире, продолжала лидировать в континентальном рейтинге, опережая Иран (31-е место в мире), Республику Корея (39-е место в мире) и Австралию (41-е место в мире).

Бельгия по-прежнему возглавляет рейтинг ФИФА, за ней следуют Франция, Бразилия, Великобритания, Португалия и Испания.

26 мая вьетнамская команда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы сыграть в оставшихся играх группы G второго раунда азиатских отборочных игр ЧМ-2022.

Вьетнам сейчас возглавляет группу G с 11 очками в пяти матчах.