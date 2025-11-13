НОВОСТИ
Резолюция 68-NQ/TW: Реализация цели - 2 миллиона предприятий к 2030 году
Заместитель министра финансов Нгуен Дык Там в беседе с прессой отметил, что первые результаты, ключевые направления политики и стратегические приоритеты направлены на превращение частного сектора в одну из главных движущих сил национальной экономики.
Оценивая влияние резолюции на предпринимательское сообщество,
Нгуен Дык Там подчеркнул, что Резолюция 68-NQ/TW ставит амбициозные цели: к 2030 году во Вьетнаме должно действовать 2 миллиона предприятий, что соответствует 20 предприятиям на 1000 жителей, из которых не менее 20 крупных компаний войдут в глобальные цепочки добавленной стоимости. Частный сектор должен расти в среднем на 10–12 % в год, обеспечивая 55–58 % ВВП и занятость около 85 % рабочей силы. В перспективе до 2045 года Вьетнам планирует достичь показателя 3 миллиона предприятий, более 60 % вклада в ВВП и высокую конкурентоспособность на региональном и международном уровнях.
Заместитель министра подчеркнул, что принятие Резолюции вдохнуло новую энергию в предпринимательскую среду, пробудило дух стартапов и укрепило доверие бизнеса.
Для достижения цели 2 миллиона предприятий к 2030 году, Министерство финансов продолжает активное взаимодействие с другими ведомствами, совершенствуя институты и формируя благоприятную, прозрачную и равноправную деловую среду. Барьеры для входа на рынок и издержки соблюдения правил будут снижены за счёт реального сокращения административных процедур и реформы условий ведения бизнеса.
Особое внимание уделяется сектору индивидуальных хозяйств - их сейчас более 5,2 миллиона, и они рассматриваются как значительный резерв для достижения цели 2 миллионов предприятий к 2030 году. Даже если лишь небольшая часть из них перейдёт в форму предприятий, задача станет вполне достижимой.
По словам Нгуен Дык Тама, многие индивидуальные хозяйства пока не решаются перейти в статус предприятий из-за высоких издержек соблюдения требований, отсутствия навыков ведения бухгалтерского учёта и привычки к упрощённой системе налогообложения. Чтобы устранить эти препятствия, Резолюция 68-NQ/TW предусматривает с 2026 года отмену системы фиксированного налога и переход к прозрачному управлению деятельностью хозяйств, а также внедрение мер стимулирования в областях кредитования, земельных ресурсов, налогообложения, обучения и цифровой трансформации для поощрения их превращения в предприятия.
Министерство финансов реализует две основные группы решений для поддержки процесса преобразования индивидуальных хозяйств в предприятия: совершенствование правовой и политической базы и практическую поддержку. Ведомство готовит изменения в Законе об управлении налогами и в Законе о подоходном налоге с физических лиц, направленные на создание упрощённой, прозрачной и понятной системы деклараций; упрощаются формы учёта, счета-фактуры и документы. Параллельно разрабатывается Закон о частном предпринимательстве, чтобы сократить разрыв между индивидуальными хозяйствами и предприятиями.
Что касается доступа к ресурсам, главной трудности частного сектора, особенно для малых, средних и инновационных компаний, Министерство финансов сосредоточилось на трёх направлениях. Во-первых, это налогово-бюджетные реформы для стимулирования инвестиций в исследования и разработки, инновации, включая освобождение от некоторых налогов и сборов на начальных этапах деятельности технологических стартапов.
Во-вторых, эффективное использование внебюджетных финансовых фондов, что будет способствовать улучшению доступа предприятий к капиталу.
В-третьих, совместная работа с министерствами и местными органами для обеспечения прозрачных условий аренды земли, производственных помещений и избыточной инфраструктуры, а также ускорение реализации Резолюции 198, способствующей инновационным предприятиям в доступе к земельным ресурсам.
Заместитель министра подчеркнул, что в ближайшее время Министерство финансов сосредоточится на трёх ключевых задачах: совершенствовании институтов и политики поддержки бизнеса в соответствии с ориентирами Политбюро и Национального собрания; дальнейшем снижении издержек и упрощении административных процедур; активном продвижении цифровой трансформации в сфере финансов, обеспечивая 100 % онлайн-услуг государственного уровня 4.
По словам заместителя министра, благодаря комплексному внедрению решений в области институционального развития, политики, финансов, цифровой трансформации и управления Министерство финансов способствует созданию новых стимулов для развития предпринимательства, превращая частный сектор в главную движущую силу национальной экономики, повышающую производительность труда и конкурентоспособность страны в новую эпоху - эпоху подъёма, богатства, процветания, цивилизованности и счастья нации.