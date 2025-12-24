Резолюция 57: устранение институциональных узких мест и открытие пространства для развития, основанного на инновациях

Состоявся 22 декабря в Ханое по инициативе онлайн-газеты dantri.com.vn, Форум Вьетнама по вопросам экологического, социального и корпоративного управления (ESG) 2025 собрал представителей Министерства внутренних дел, университетов, научно-исследовательских институтов и делового сообщества.

Выступая с вступительным словом, заместитель министра внутренних дел Нгуен Тхи Ха отметила, что форум проходит в особо значимый момент - по случаю одного года со дня реализации Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывах в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также накануне 2026 года, который рассматривается как стартовый год новой эпохи для страны.

«Это важный момент для того, чтобы обсудить стратегическое видение и предпринять решительные, действенные шаги, направленные на продвижение Вьетнама к процветающему и устойчивому развитию», подчеркнула она.

По словам Нгуен Тхи Ха, мировой опыт показывает, что наука, технологии, инновации и цифровая трансформация всё в большей степени определяют положение страны, её конкурентоспособность и потенциал долгосрочного развития. Вьетнам, отметила она, следует глобальным тенденциям, тем самым открывая наилучшие возможности для ускоренного прогресса.

«Говоря о науке и технологиях, мы имеем в виду не только факторы роста или повышения производительности, но прежде всего качество развития», подчеркнула она, добавив, что устойчивая экономика не может опираться исключительно на добычу ресурсов, расширение масштабов или преимущества низкой себестоимости, а должна строиться на знаниях, технологиях, современном управлении и социальной ответственности.

Нгуен Тхи Ха охарактеризовала форум ESG как важную диалоговую площадку для обсуждения трёх ключевых вопросов: подтверждения решающей роли науки и технологий в устойчивом развитии; выработки решений по устранению институциональных узких мест и превращению институтов в реальное конкурентное преимущество, создающее пространство для инноваций и прорывов; а также уточнения роли науки и технологий в реализации ESG на предприятиях наряду с мерами по ускорению инноваций и цифровой трансформации в деловом секторе.

Рассматривая Резолюцию 57 как ключевую опору для продвижения ESG во Вьетнаме, Чан Ван Кхай, заместитель председателя Комитет Национального собрания по науке, технологиям и окружающей среде, отметил, что страна сталкивается с новыми требованиями развития, которые предполагают прорывы в области науки, технологий и инноваций в тесной увязке с устойчивостью. Резолюция 57, по его словам, создаёт важную политическую основу, определяя науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве ключевых драйверов ESG и устойчивого развития.

«ESG - это уже не выбор, а своего рода “паспорт” для предприятий, позволяющий им интегрироваться, привлекать капитал и повышать конкурентоспособность. Однако реальную ценность ESG приносит лишь при содержательной реализации, без “зелёного камуфляжа”, подчеркнул он.

По его словам, эффективное внедрение ESG требует одновременного продвижения “зелёного” перехода и цифровой трансформации, при этом технологии играют ключевую роль в повышении производительности, обеспечении прозрачности данных и расширении доступа к “зелёному” финансированию.

С корпоративной точки зрения генеральный директор TPBank Нгуен Хунг отметил, что ESG трудно внедрять, измерять и поддерживать, если он не встроен в повседневную операционную деятельность. Опираясь на опыт TPBank, он подчеркнул, что ESG может быть эффективным лишь при интеграции в операционные процессы и при оценке на основе данных и цифровых технологий, включая автоматизацию, искусственный интеллект и инфраструктуру данных, что способствует повышению прозрачности и усилению контроля рисков.

Между тем Во Динь Чунг, заместитель генерального директора Центра инноваций и устойчивого развития Акционерное общество Duy Tan Plastics, входящего в состав SCG Group, отметил, что наибольшая сложность в реализации ESG заключается не в том, что предприятия должны делать, а в том, как измерять и оптимизировать ESG по всей цепочке поставок. По его словам, когда процессы становятся прозрачными и эффективными, ESG естественным образом интегрируется в операционную деятельность и превращается в источник конкурентного преимущества.

В рамках форума также состоялись дискуссии по вопросам измерения ESG в глобальных цепочках создания стоимости, извлечения уроков из практики малых и средних предприятий, а также путей превращения науки и технологий из источника затрат в фактор создания добавленной стоимости.

По этому случаю премия Vietnam ESG Awards 2025 отметила 32 выдающихся предприятия в категориях ESG, науки и технологий, а также комплексной устойчивости, одновременно выразив признание организациям и отдельным лицам, поддержавшим программу.