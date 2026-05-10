Резолюция №68: путь к более глубокому участию вьетнамских брендов на региональном и глобальном рынках
Конкретизация через многочисленные практические меры
Говоря о ходе реализации Резолюции №68 спустя более года после её принятия, доктор Буй Тхань Минь, заместитель директора Офиса Совета по исследованиям развития частной экономики (Консультативный совет Премьер-министра по реформе административных процедур), отметил, что под воздействием Резолюции №68 предпринимательский дух получил новый импульс и был конкретизирован через ряд практических политических мер. Среди них — Постановление №20/2026/NĐ-CP, детализирующее и направляющее исполнение ряда положений Резолюции №198/2025/QH15 о специальных механизмах и политике развития частного сектора экономики; Решение Премьер-министра №631/QĐ-TTg об утверждении Программы развития 1000 предприятий-лидеров на период 2026–2030 годов; Решение №525/QĐ-TTg об утверждении Программы подготовки и повышения квалификации 10 000 исполнительных директоров к 2030 году…
По данным Статистического управления Министерства финансов, за первые четыре месяца 2026 года в стране было зарегистрировано 77,8 тыс. новых предприятий с общим зарегистрированным капиталом почти 785,4 трлн донгов и численностью зарегистрированных работников 356,9 тыс. человек, что соответственно на 50,7%, 60,1% и 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число предприятий, вышедших на рынок, превысило 119,4 тыс., увеличившись на 32,8% и превысив количество предприятий, покинувших рынок, составившее 108,9 тыс. компаний, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие крупные предприятия активно предлагают и участвуют в решении национальных задач, таких как строительство высокоскоростной железной дороги, международного морского центра, международного финансового центра и других проектов. Это свидетельствует о том, что доверие со стороны бизнес-сообщества укрепляется благодаря изменениям в мышлении и политике.
Однако на практике многие предприятия по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями: нехваткой капитала, проблемами с землёй и рабочей силой, необходимостью технологической трансформации, рисками криминализации экономической деятельности, внезапными изменениями политики и высокими издержками соблюдения административных процедур. В частности, за первые четыре месяца 2026 года число предприятий, завершивших процедуру ликвидации, достигло 15,2 тыс., что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и стало рекордным ростом за многие годы. Поэтому впереди ещё остаётся много задач и препятствий, которые необходимо преодолеть для реального, справедливого и устойчивого развития частного сектора экономики.
«Доверие сообщества должно укрепляться через реальные реформы, когда предприятия действительно ощущают ускорение процедур, снижение издержек соблюдения требований, уменьшение правовых рисков и более справедливый доступ к земле, капиталу, рынкам и проектам», — отметил доктор Буй Тхань Минь.Для дальнейшей реализации целей Резолюции №68 доктор Буй Тхань Минь предложил три ключевых направления.
Во-первых, необходимо продолжать формировать благоприятную, прозрачную и предсказуемую деловую среду для частного сектора. Предприятия смогут инвестировать в долгосрочной перспективе только при наличии уверенности в стабильности политики, справедливом доступе к ресурсам и последовательности её реализации. Это станет основой для более активного участия частного сектора в таких сферах, как стратегическая инфраструктура, высокотехнологичная промышленность, цифровая и зелёная экономика, логистика, энергетика, финансы и инновации.
Во-вторых, необходимо поставить эффективность реализации и административную реформу в центр внимания. Недавние усилия правительства, в частности принятие восьми резолюций по сокращению, децентрализации и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса, предусматривающих отмену 184 административных процедур и 890 условий ведения бизнеса, а также ожидаемое сокращение более чем на 50% времени и затрат на соблюдение требований, показывают, что реформы переходят от лозунгов к реальным действиям.
В-третьих, необходимо сосредоточиться на формировании слоя предприятий-лидеров, обладающих потенциалом для продвижения на мировой рынок. Государственная программа развития 1000 предприятий-лидеров является чрезвычайно важным ориентиром. Эти компании должны быть не только крупными по масштабу, но и сильными в области управления, технологий, инноваций, финансов, стандартов ESG, развития бренда и международной конкурентоспособности. Именно они смогут повести за собой малые и средние предприятия внутри страны, сформировать более мощные внутренние цепочки поставок и обеспечить более глубокое участие вьетнамских брендов на региональном и глобальном рынках.
Двойная трансформация как основа устойчивого развития
Генеральный директор Акционерной компании высокотехнологичного сельского хозяйства Донгтам (Agri Đồng Tâm) Нгуен Ван Лыу подчеркнул, что Резолюция №68 создала важный «трамплин мышления», позволивший частному сектору смелее совершать прорывы.
Спустя более года после реализации Резолюции №68 компания осуществила «двойную трансформацию»: одновременно цифровизацию управления и операционной деятельности, а также экологизацию устойчивой цепочки создания стоимости. В частности, предприятие самостоятельно освоило 250 гектаров высокотехнологичной сырьевой зоны; стало ведущим звеном для двух кооперативов и наладило тесное сотрудничество более чем с десятью спутниковыми подразделениями; овладело технологиями шоковой заморозки IQF и лиофильной сушки; внедрило БПЛА и автоматизированные системы орошения, что позволило сократить выбросы углерода на 40%; снизило входные издержки на 30% благодаря модели циклического сельского хозяйства.
Компания также полностью цифровизировала данные с помощью программного обеспечения VeriTrust для прозрачного управления каждой фермой и внедрила защитные этикетки с интегрированной цифровой системой отслеживания происхождения продукции от Компании по производству антифальсификационных марок и защите брендов (Vina CHG) на каждом экспортируемом товаре.
«Если раньше компания всё ещё сталкивалась с проблемой “богатого урожая — низких цен” и зависела от экспорта сырья, то Резолюция №68 стала ключом, который помог нам уверенно полностью изменить бизнес-стратегию. Главное отличие заключается не только в росте выручки на 50%, но и в изменении самой модели мышления: переходе от принципа “продавать то, что у нас есть” к принципу “продавать то, что нужно рынку”, с полным соблюдением экологической ответственности и цифровой прозрачности», — отметил Нгуен Ван Лыу.
Исходя из практического опыта реализации крупных проектов, Нгуен Ван Лыу предложил два ключевых решения для дальнейшего внедрения Резолюции №68.
Что касается стандартизации цифровых данных, правительству необходимо разработать меры поддержки кооперативов в стандартизации систем цифрового отслеживания происхождения продукции и ведения учёта углеродных выбросов в соответствии с международными стандартами. По его словам, если удастся решить проблему прозрачности данных, экспортный потенциал всего аграрного сектора может увеличиться как минимум на 20–30% благодаря росту доверия со стороны партнёров.
В сфере расширения доступа к кредитованию для «зелёного» сельского хозяйства правительству следует в кратчайшие сроки создать правовую базу для обращения «углеродных кредитов» и механизмы оценки специфических активов (тепличных комплексов, технологических систем и др.), чтобы предприятия могли легче получать льготное финансирование и реинвестировать средства в устойчивое производство.