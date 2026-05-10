Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Резолюция №68: путь к более глубокому участию вьетнамских брендов на региональном и глобальном рынках

Спустя более года после реализации Резолюции №68-NQ/TW Политбюро о развитии частного сектора экономики был принят целый ряд новых механизмов и политик, направленных на устранение институциональных барьеров, расширение инвестиционного пространства и высвобождение ресурсов для бизнеса.
  Индустриальный парк Южный Каукьеу — одна из показательных моделей частного сектора экономики города Хайфон — был выбран ООН по промышленному развитию в числе 37 индустриальных парков из 7 стран для участия в Глобальной программе экологических индустриальных парков. Фото: ВИА  
Эти изменения не только создают дополнительный импульс для развития частного сектора, но и открывают возможности для более глубокого участия вьетнамских брендов в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.

Конкретизация через многочисленные практические меры

Говоря о ходе реализации Резолюции №68 спустя более года после её принятия, доктор Буй Тхань Минь, заместитель директора Офиса Совета по исследованиям развития частной экономики (Консультативный совет Премьер-министра по реформе административных процедур), отметил, что под воздействием Резолюции №68 предпринимательский дух получил новый импульс и был конкретизирован через ряд практических политических мер. Среди них — Постановление №20/2026/NĐ-CP, детализирующее и направляющее исполнение ряда положений Резолюции №198/2025/QH15 о специальных механизмах и политике развития частного сектора экономики; Решение Премьер-министра №631/QĐ-TTg об утверждении Программы развития 1000 предприятий-лидеров на период 2026–2030 годов; Решение №525/QĐ-TTg об утверждении Программы подготовки и повышения квалификации 10 000 исполнительных директоров к 2030 году…

По данным Статистического управления Министерства финансов, за первые четыре месяца 2026 года в стране было зарегистрировано 77,8 тыс. новых предприятий с общим зарегистрированным капиталом почти 785,4 трлн донгов и численностью зарегистрированных работников 356,9 тыс. человек, что соответственно на 50,7%, 60,1% и 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число предприятий, вышедших на рынок, превысило 119,4 тыс., увеличившись на 32,8% и превысив количество предприятий, покинувших рынок, составившее 108,9 тыс. компаний, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие крупные предприятия активно предлагают и участвуют в решении национальных задач, таких как строительство высокоскоростной железной дороги, международного морского центра, международного финансового центра и других проектов. Это свидетельствует о том, что доверие со стороны бизнес-сообщества укрепляется благодаря изменениям в мышлении и политике.

Однако на практике многие предприятия по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями: нехваткой капитала, проблемами с землёй и рабочей силой, необходимостью технологической трансформации, рисками криминализации экономической деятельности, внезапными изменениями политики и высокими издержками соблюдения административных процедур. В частности, за первые четыре месяца 2026 года число предприятий, завершивших процедуру ликвидации, достигло 15,2 тыс., что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и стало рекордным ростом за многие годы. Поэтому впереди ещё остаётся много задач и препятствий, которые необходимо преодолеть для реального, справедливого и устойчивого развития частного сектора экономики.

«Доверие сообщества должно укрепляться через реальные реформы, когда предприятия действительно ощущают ускорение процедур, снижение издержек соблюдения требований, уменьшение правовых рисков и более справедливый доступ к земле, капиталу, рынкам и проектам», — отметил доктор Буй Тхань Минь.Для дальнейшей реализации целей Резолюции №68 доктор Буй Тхань Минь предложил три ключевых направления.

Во-первых, необходимо продолжать формировать благоприятную, прозрачную и предсказуемую деловую среду для частного сектора. Предприятия смогут инвестировать в долгосрочной перспективе только при наличии уверенности в стабильности политики, справедливом доступе к ресурсам и последовательности её реализации. Это станет основой для более активного участия частного сектора в таких сферах, как стратегическая инфраструктура, высокотехнологичная промышленность, цифровая и зелёная экономика, логистика, энергетика, финансы и инновации.

Во-вторых, необходимо поставить эффективность реализации и административную реформу в центр внимания. Недавние усилия правительства, в частности принятие восьми резолюций по сокращению, децентрализации и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса, предусматривающих отмену 184 административных процедур и 890 условий ведения бизнеса, а также ожидаемое сокращение более чем на 50% времени и затрат на соблюдение требований, показывают, что реформы переходят от лозунгов к реальным действиям.

В-третьих, необходимо сосредоточиться на формировании слоя предприятий-лидеров, обладающих потенциалом для продвижения на мировой рынок. Государственная программа развития 1000 предприятий-лидеров является чрезвычайно важным ориентиром. Эти компании должны быть не только крупными по масштабу, но и сильными в области управления, технологий, инноваций, финансов, стандартов ESG, развития бренда и международной конкурентоспособности. Именно они смогут повести за собой малые и средние предприятия внутри страны, сформировать более мощные внутренние цепочки поставок и обеспечить более глубокое участие вьетнамских брендов на региональном и глобальном рынках.

Двойная трансформация как основа устойчивого развития

Генеральный директор Акционерной компании высокотехнологичного сельского хозяйства Донгтам (Agri Đồng Tâm) Нгуен Ван Лыу подчеркнул, что Резолюция №68 создала важный «трамплин мышления», позволивший частному сектору смелее совершать прорывы.

Спустя более года после реализации Резолюции №68 компания осуществила «двойную трансформацию»: одновременно цифровизацию управления и операционной деятельности, а также экологизацию устойчивой цепочки создания стоимости. В частности, предприятие самостоятельно освоило 250 гектаров высокотехнологичной сырьевой зоны; стало ведущим звеном для двух кооперативов и наладило тесное сотрудничество более чем с десятью спутниковыми подразделениями; овладело технологиями шоковой заморозки IQF и лиофильной сушки; внедрило БПЛА и автоматизированные системы орошения, что позволило сократить выбросы углерода на 40%; снизило входные издержки на 30% благодаря модели циклического сельского хозяйства.

Компания также полностью цифровизировала данные с помощью программного обеспечения VeriTrust для прозрачного управления каждой фермой и внедрила защитные этикетки с интегрированной цифровой системой отслеживания происхождения продукции от Компании по производству антифальсификационных марок и защите брендов (Vina CHG) на каждом экспортируемом товаре.

«Если раньше компания всё ещё сталкивалась с проблемой “богатого урожая — низких цен” и зависела от экспорта сырья, то Резолюция №68 стала ключом, который помог нам уверенно полностью изменить бизнес-стратегию. Главное отличие заключается не только в росте выручки на 50%, но и в изменении самой модели мышления: переходе от принципа “продавать то, что у нас есть” к принципу “продавать то, что нужно рынку”, с полным соблюдением экологической ответственности и цифровой прозрачности», — отметил Нгуен Ван Лыу.

Исходя из практического опыта реализации крупных проектов, Нгуен Ван Лыу предложил два ключевых решения для дальнейшего внедрения Резолюции №68.

Что касается стандартизации цифровых данных, правительству необходимо разработать меры поддержки кооперативов в стандартизации систем цифрового отслеживания происхождения продукции и ведения учёта углеродных выбросов в соответствии с международными стандартами. По его словам, если удастся решить проблему прозрачности данных, экспортный потенциал всего аграрного сектора может увеличиться как минимум на 20–30% благодаря росту доверия со стороны партнёров.

В сфере расширения доступа к кредитованию для «зелёного» сельского хозяйства правительству следует в кратчайшие сроки создать правовую базу для обращения «углеродных кредитов» и механизмы оценки специфических активов (тепличных комплексов, технологических систем и др.), чтобы предприятия могли легче получать льготное финансирование и реинвестировать средства в устойчивое производство.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026

Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026

Viettel представила 73 продукта в восьми основных областях оборонной промышленности Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top