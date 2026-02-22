Резолюция № 79-NQ/TW: государственный сектор экономики станет прочной основой, обеспечивающей стратегическую автономию, самодостаточность и комплексную конкурентоспособность экономики к 2045 году

Резолюция также будет направлять и поддерживать развитие других секторов экономики; содействовать ускоренному и устойчивому развитию, обеспечению обороны и национальной безопасности; продвигать социальный прогресс и справедливость, повышать уровень жизни населения; тем самым способствовать успешной реализации цели к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а также воплотить видение до 2045 года стать развитой страной с высоким уровнем доходов.