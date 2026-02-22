Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Резолюция № 79-NQ/TW: государственный сектор экономики станет прочной основой, обеспечивающей стратегическую автономию, самодостаточность и комплексную конкурентоспособность экономики к 2045 году

Резолюция определяет общую цель: повысить эффективность и укрепить ведущую, передовую и стратегически ориентирующую роль государственного сектора экономики в ключевых, жизненно важных и стратегических отраслях и сферах.

 

Резолюция также будет направлять и поддерживать развитие других секторов экономики; содействовать ускоренному и устойчивому развитию, обеспечению обороны и национальной безопасности; продвигать социальный прогресс и справедливость, повышать уровень жизни населения; тем самым способствовать успешной реализации цели к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а также воплотить видение до 2045 года стать развитой страной с высоким уровнем доходов.

 

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Фестиваль в Ханое посвящён 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда

Фестиваль в Ханое посвящён 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда

21 февраля, в пятый день первого месяца по лунному календарю года Лошади, в квартале Донгда состоялся фестиваль, посвящённый 237-й годовщине победы при Нгокхой - Донгда (1789–2026 гг.), одной из знаковых побед Вьетнама в борьбе против иностранного вторжения.
ПОДРОБНЕЕ

Top