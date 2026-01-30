Резолюция № 79 о государственном секторе экономики меняет подход: от оборонительной к наступательной модели

Доцент, доктор Нгуен Тхыонг Ланг, экономист и старший преподаватель факультета торговли и международной экономики Национального экономического университета. Источник: https://moit.gov.vn



Вместо сохранения жёсткого административно-распорядительного мышления Резолюция № 79 открывает новый, ориентированный на развитие подход: она предоставляет ведущим государственным предприятиям (ГП) большую автономию, чтобы они могли выступать локомотивами роста, одновременно подчиняя их самым строгим международным стандартам корпоративного управления, отметил экономист, кандидат наук Нгуен Тхыонг Ланг, доцент и старший преподаватель Школы торговли и международной экономики при Национальном экономическом университете.

По словам Нгуен Тхыонг Ланга, руководящая роль государственной экономики издавна является конституционным принципом и неизменной опорой на протяжении всей истории развития Вьетнама, от периода централизованного планирования и дотационной системы до нынешней модели государственных экономических групп. Государственный сектор неизменно остаётся костяком в выполнении политических задач, обеспечении национальной обороны и безопасности, а также в защите занятости и социального благосостояния.

Как отметил он, отличительной чертой Резолюции № 79 является чёткое переосмысление миссии государственного сектора экономики в новых условиях. Помимо подтверждения его ведущей роли, резолюция возлагает на государственные предприятия (ГП) функцию первопроходцев, требуя от них стимулировать инновации, вести развитие рынка и служить ориентиром для других секторов экономики.

От ГП больше не ожидают лишь сохранения капитала или работы в сферах с низкими рисками, им предстоит представлять на международной арене надёжность и конкурентоспособность национальной экономики Вьетнама. Такой поворот требует внедрения передовых технологий, современного управления и корпоративной культуры, а также формирования корпуса компетентных, нравственных и преданных делу предпринимателей.

Говоря о давней дискуссии о том, как сбалансировать политические задачи и прибыльность, экономист признал, что полного согласования этих целей невозможно добиться в одночасье. Однако Резолюция № 79 существенно сокращает этот разрыв, уточняя принципы собственности и ответственность в операционной деятельности.

Поскольку государственные предприятия (ГП) управляют активами, принадлежащими всему народу, на них лежит объективная обязанность служить общественным и политическим целям, особенно в чрезвычайных ситуациях, при стихийных бедствиях или в обстоятельствах, связанных с национальной безопасностью. В то же время резолюция побуждает ГП действовать преимущественно по рыночным принципам, позволяя им честно конкурировать и повышать эффективность, одновременно выполняя свои публичные обязанности.

По его мнению, хотя экономике всё ещё требуется время, чтобы выйти на более высокий уровень развития, при котором политические задачи и прибыльность могли бы быть полностью согласованы, направление, обозначенное резолюцией, является абсолютно верным.

Говоря о амбициозных целях, поставленных на 2030 год, включая формирование 50 государственных предприятий (ГП), входящих в топ-500 Юго-Восточной Азии, от одного до трёх, в глобальный топ-500, а также трёх государственных коммерческих банков - в топ-100 Азии, Нгуен Тхыонг Ланг оценил эти цели как сложные, но достижимые.

Он сослался на масштабный процесс реструктуризации, в ходе которого число государственных предприятий было оптимизировано, примерно с 12 000 до более чем 860 предприятий с государственным капиталом в настоящее время (в том числе около 500, полностью принадлежащих государству), при одновременном заметном повышении их качества, устойчивости и конкурентоспособности. Государственные предприятия обеспечивают около 12,5% ВВП и 27–30% совокупных поступлений в государственный бюджет (без учёта сырой нефти), а также сохраняют ведущую роль в стратегических отраслях, таких как энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, логистика, оборона и безопасность.

Резолюция № 79 также предписывает всем государственным предприятиям внедрить цифровое управление, при этом крупные группы должны соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Признавая трудности, связанные с прозрачностью и различиями в моделях собственности, он подчеркнул, что гибкая и адаптивная реализация позволит Вьетнаму достичь высокой степени совместимости с международными нормами.

С более широкой экономической точки зрения он подчеркнул, что резолюция способствует синергии, а не конкуренции между государственным и частным секторами. Ожидается, что, перейдя от подхода сохранения капитала к роли прокладывания пути, ведущие государственные предприятия будут развивать крупномасштабные инфраструктурные, энергетические и технологические проекты, создавая обширные экосистемы, в которые частные предприятия смогут интегрироваться в цепочки создания стоимости. Он заключил, что эта взаимодополняющая модель создает основу для совместного роста и реализации стремления Вьетнама к процветающей и устойчивой экономике.