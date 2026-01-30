Резолюция № 68 станет катализатором привлечения частных инвестиций в реализацию ключевых инфраструктурных проектов

Техника и оборудование на церемонии начала строительства проекта по переселению для обслуживания высокоскоростной железной дороги в городе Дананг. (Иллюстративное фото: ВИА)

Чинь Тхи Хыонг, заместитель директора Агентства по развитию частного предпринимательства и кооперативов при Министерстве финансов, сообщила Вьетнамскому информационному агентству (ВИА), что среди предусмотренных мер - проактивное государственное размещение заказов, ограниченные или назначаемые тендеры, а также преференциальные и стимулирующие механизмы, призванные поощрять участие частного сектора наряду с государством в инвестировании стратегических инфраструктурных проектов. К ним относятся цифровая инфраструктура, энергетическая инфраструктура, логистические системы и зелёный транспорт.

Она добавила, что резолюция также продвигает решения по диверсификации и повышению эффективности моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП), включая подходы «государственное руководство - частное управление», «государственные инвестиции - частное администрирование» и «частные инвестиции - общественное использование» в сфере экономической инфраструктуры. Ожидается, что эти подходы расширят возможности участия частного сектора в ключевых национальных проектах.

Согласно официальным данным, после трёх волн церемоний закладки фундамента и ввода в эксплуатацию крупных проектов в настоящее время реализуется около 564 проектов, при этом общий объём мобилизованного капитала составляет порядка 5,1 квадриллиона донгов (194 млрд долларов США). Из этой суммы частный сектор экономики внес более 3,8 квадриллиона донгов, или 74,6% от общего объёма.

Однако, по словам Чинь Тхи Хыонг, по-прежнему сохраняется ряд барьеров и трудностей в мобилизации частного капитала для социально-экономического развития, особенно при реализации проектов крупного масштаба.

Пересекающиеся административные процедуры, лицензионные требования и межведомственная координация приводят к существенным задержкам, росту издержек и, в ряде случаев, к упущенным возможностям для бизнеса. Между тем от 98% до 99% вьетнамских предприятий относятся к категории микро-, малых и средних. Реализация крупных проектов требует значительного капитала, однако большинство частных компаний по-прежнему испытывают нехватку финансовых ресурсов. Ещё одной проблемой остаются контрактные риски в ходе выполнения работ, которые могут негативно сказываться на денежном потоке предприятий.

По словам представительницы ведомства, для устранения этих трудностей в начале 2026 года Министерство финансов консультировало Правительство при подготовке и издании Резолюции № 01 о социально-экономическом развитии и Резолюции № 02 о совершенствовании деловой среды и повышении национальной конкурентоспособности. Министерство также предложило доработать положения законодательства об инвестициях, сократить перечень условных требований к ведению бизнеса и внести поправки в законы о тендерах и ГЧП с целью диверсификации и повышения эффективности моделей государственно-частного взаимодействия.

Недавно министерство представило Правительству проект постановления, детализирующего реализацию ряда положений Резолюции Национального собрания № 198/2025/QH15 о специальных механизмах и политиках развития частного сектора экономики. Согласно предложению, отвечающие критериям расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) будут учитываться при исчислении налога на прибыль организаций в размере, вдвое превышающем их фактическую величину, а предприятиям будет разрешено направлять до 20% налогооблагаемого дохода на инвестиции в НИОКР.

Кроме того, министерство предложило Премьер-министру два проекта: программу по развитию 1 000 предприятий-первопроходцев и программу подготовки 10 000 генеральных директоров для данного сектора.

Правительство совместно с министерствами, ведомствами и местными властями в настоящее время активизирует усилия по сокращению на 30% каждого из следующих показателей: издержек, административных процедур и условий ведения бизнеса.

Чинь Тхи Хыонг отметила, что ещё одним ключевым решением, требующим более решительной реализации в ближайшее время, является повышение потенциала органов местной власти, особенно на уровне общин, чтобы создать более благоприятную деловую среду для данного сектора.