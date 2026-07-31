Резолюция № 57-NQ/TW: инвестиционные потоки M&A смещаются в сторону ИИ-инфраструктуры и качественных компаний

Производственная линия по выпуску упаковочной продукции в Акционерной компании по производству и импорту-экспорту упаковки «Тханг Лонг» отвечает требованиям многих отечественных и зарубежных заказчиков. Фото: ВИА

Одновременно ожидается, что рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), а также увеличение объёмов вложений иностранного капитала через приобретение долей и акций компаний станут дополнительными факторами развития рынка.

Согласно докладу PwC «Глобальные тенденции рынка M&A: прогноз на середину 2026 года», совокупная стоимость сделок M&A в мире в текущем году может достичь около 4 трлн долларов США. Основными драйверами роста станут крупные сделки и инвестиции в инфраструктуру, необходимую для развития технологий ИИ.

На этом фоне Вьетнам продолжает рассматриваться как одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций в сфере M&A. Однако ключевым фактором становится уже не столько масштаб рынка, сколько изменение инвестиционных предпочтений.

По оценке PwC, инвесторы всё больше внимания уделяют качеству компаний, соответствию объектов инвестирования своей долгосрочной стратегии и способности бизнеса создавать устойчивую стоимость. Инвестиции в такие компании, как Imexpharm, Bibica и Thiên Long (Тхьен Лонг), свидетельствуют о высокой привлекательности вьетнамских брендов и предприятий, уже укрепивших свои позиции на рынке.

Помимо традиционных отраслей, таких как фармацевтика и производство потребительских товаров, инвестиционный капитал активно направляется в инфраструктуру, логистику, проекты энергетического перехода и высокотехнологичное производство. Вложения в Pharmacity и Dat Bike отражают растущий интерес инвесторов к здравоохранению, цифровой трансформации и устойчивому развитию.

Дополнительным стимулом для частных инвестиций являются экономическая политика правительства, а также Резолюция Политбюро № 68-NQ/TW о развитии частного сектора экономики и Резолюция № 79-NQ/TW о развитии государственного сектора.

Заместитель гендиректора PwC Vietnam Тионг Хой Онг отметил, что на следующем этапе развития рынка M&A во Вьетнаме инвесторы станут ещё более избирательными, сосредоточив внимание на долгосрочных направлениях роста, включая потребительский рынок, цифровую трансформацию, развитие инфраструктуры и устойчивое развитие. По его словам, Вьетнам является не только быстрорастущим рынком, но и площадкой, где различные инвестиционные стратегии способны обеспечить долгосрочную отдачу.

Особого внимания заслуживает тот факт, что ИИ меняет не только стратегии бизнеса, но и структуру распределения инвестиционного капитала. По данным PwC, наряду с традиционными сделками по приобретению компаний значительные средства направляются в центры обработки данных, облачные вычисления, цифровую инфраструктуру и предприятия, разрабатывающие технологии ИИ. Формы инвестирования также становятся более разнообразными и включают приобретение миноритарных пакетов акций, создание совместных предприятий и стратегические партнёрства, а не только полные поглощения компаний.

Во Вьетнаме эта тенденция становится всё более заметной: реализуются многочисленные проекты по созданию центров обработки данных, развитию облачных сервисов и инфраструктуры ИИ для удовлетворения растущих потребностей цифровой трансформации.

По словам Тионга Хой Онга, сегодня главный вопрос заключается уже не в том, окажет ли ИИ влияние на инвестиционные приоритеты, а в том, насколько быстро произойдут эти изменения. По мере того как инвестиционные потоки всё активнее направляются в компании, внедряющие технологии ИИ, и в инфраструктуру для их поддержки, инвесторам предстоит принимать стратегические решения относительно инвестиций, партнёрства и конкурентной борьбы. В этих условиях эффективность и дисциплина в распределении капитала становятся не менее важными, чем способность успешно реализовывать сделки.

Наряду с изменением инвестиционных предпочтений дополнительный импульс рынку M&A придаёт динамика иностранного капитала. Как сообщил директор по операциям на рынках капитала и денежных рынках подразделения Capital Markets and Securities Services банка HSBC Vietnam Ву Бинь Минь, объём зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам за первые шесть месяцев текущего года достиг 34,65 млрд долларов США, увеличившись на 61 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом фактически освоенные инвестиции составили 13,03 млрд долларов — максимальный показатель за последние пять лет.

По его словам, зарегистрированные инвестиции отражают ожидания инвесторов, тогда как реальные капиталовложения являются наиболее убедительным свидетельством их доверия. Эти показатели подтверждают, что Вьетнам не только сохраняет высокие темпы экономического роста, но и остаётся привлекательным направлением для международных инвесторов.

Особенно показательным является почти 90-процентный рост объёма сделок по приобретению долей участия и акций вьетнамских компаний иностранными инвесторами. Это свидетельствует о переходе процесса переноса производственных цепочек во Вьетнам на новый уровень: зарубежные компании уже не ограничиваются строительством новых предприятий, а активно приобретают существующие активы, расширяют производство и используют уже имеющиеся мощности.

По мнению представителя HSBC Vietnam, данная тенденция имеет многоплановое положительное значение. Несмотря на сохраняющуюся глобальную неопределённость, иностранные инвесторы продолжают рассматривать Вьетнам как перспективное направление для средне- и долгосрочных вложений. Одновременно структура ПИИ становится более глубокой и качественной, выходя за рамки простого расширения производственных мощностей. При эффективном использовании этот капитал способен стать одним из ключевых факторов модернизации производственного потенциала страны и повышения качества экономического роста в ближайшие годы.



