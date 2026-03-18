Резолюция № 57 уточняет технологические приоритеты для нового этапа роста

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (в центре), Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак дают старт строительству высокотехнологичного завода по производству полупроводников в Ханое 16 января 2026 года. (Фото: ВИА)

Вьетнам пересматривает перечень приоритетных высоких технологий, чтобы в большей степени привести его в соответствие с глобальными инновационными тенденциями и меняющимися потребностями развития в предстоящие годы.

Министерство науки и технологий запрашивает мнения по проекту решения премьер-министра, в котором определены четыре ключевые категории: приоритетные высокие технологии для инвестирования, поощряемая высокотехнологичная продукция, стратегические технологии и стратегическая технологическая продукция. Эта мера направлена на учет новых технологических тенденций при одновременном укреплении политико-правовой базы развития высоких технологий.

В министерстве отметили, что обновленные перечни формируются в соответствии с Законом о высоких технологиях 2025 года, который вступит в силу 1 июля 2026 года, и отражают достижения, связанные с Четвертой промышленной революцией.

Согласно проекту, к приоритетным для инвестирования предлагается отнести 84 технологии, а также 125 видов высокотехнологичной продукции, намеченных к развитию. Анализ Решения премьер-министра № 38/2020/QD-TTg показывает, что из 99 ранее включенных в перечень технологий 67, или примерно 67,6%, будут сохранены.

В проекте особо выделяются базовые технологии цифровой экономики, включая искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), анализ больших данных, блокчейн, облачные вычисления, квантовые технологии, кибербезопасность, цифровые двойники и расширенную реальность (XR).

Технологии полупроводников также остаются одним из ключевых направлений, охватывая проектирование чипов, их производство, корпусирование и тестирование. По итогам консультаций в перечень дополнительно включены такие направления, как проектирование интегральных схем (ИС), микроэлектронное производство и передовые технологии корпусирования.

Приоритет также отдается технологиям, обеспечивающим автоматизацию и интеллектуальное производство, включая промышленную робототехнику, гибкие производственные системы, станки с ЧПУ нового поколения и передовые системы управления.

В биомедицинской сфере проект акцентирует внимание на синтетической биологии, молекулярной диагностике, редактировании генов, а также тканевых и клеточных технологиях, наряду с вакцинами нового поколения, рекомбинантными белками, моноклональными антителами и передовыми технологиями производства лекарственных препаратов.

Сельское хозяйство получит импульс к переходу на интеллектуальные и устойчивые модели развития, включая крупномасштабное беспочвенное выращивание, оборудование для умного земледелия, сельскохозяйственные материалы на основе нанотехнологий и технологии молекулярной селекции, а также решения, направленные на повышение климатической устойчивости и продуктивности.

В транспортной сфере приоритет отдается интеллектуальным транспортным системам (ITS), технологиям железнодорожной сигнализации и управления, а также инновациям, поддерживающим развитие инфраструктуры высокоскоростных железных дорог и подвижного состава.

Приоритеты в области энергетики и окружающей среды охватывают выработку энергии из возобновляемых источников, передовые системы накопления энергии и интеллектуальные электросети, наряду с технологиями мониторинга и управления выбросами углерода, переработки электронных отходов, рециклинга материалов, передовыми материалами, фотоникой и технологиями, обслуживающими развитие морской ветроэнергетики.

Проект также включает отдельные технологии, связанные с космической сферой и природными ресурсами.

Параллельно в проекте определены 11 групп стратегических технологий, включая искусственный интеллект; облачные технологии, квантовые технологии и большие данные; блокчейн; мобильные сети нового поколения (5G/6G); робототехнику и автоматизацию; полупроводники; передовые биомедицинские технологии; энергетику и передовые материалы; редкоземельные, морские и подземные технологии; кибербезопасность; а также авиационно-космические технологии.

К числу выдающихся стратегических продуктов отнесены вьетнамские большие языковые модели, виртуальные ассистенты, автономные мобильные роботы, чипы для ИИ и Интернета вещей, вакцины нового поколения, высокоэффективные литиевые батареи и спутники дистанционного зондирования.

Ожидается, что обновленные перечни технологий и продукции станут основой для выработки мер политики в поддержку исследований, разработок, внедрения и коммерциализации, тем самым ускоряя инновационное развитие, цифровую трансформацию и социально-экономическое развитие страны в предстоящие годы.