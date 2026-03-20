Резолюция № 57: Развитие самостоятельной и устойчивой национальной экосистемы ИИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на дискуссионной сессии «Интеллектуальные сети, соединённые через сотрудничество в области автономного искусственного интеллекта (ИИ)». (Фото: ВИА)

Резолюция Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации ставит цель: к 2030 году Вьетнам войдёт в тройку ведущих стран Юго-Восточной Азии по исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ).



ИИ возглавляет список стратегических технологий согласно решению премьер-министра № 1131/QĐ-TTg от 12 июня 2025 года о перечне стратегических технологий и технологических продуктов.



Закон об искусственном интеллекте, вступивший в силу с 1 марта 2026 года, создаёт важную правовую основу, позволяющую предприятиям активно инвестировать и внедрять ИИ во Вьетнаме. Закон чётко определяет принципы разработки, тестирования и применения ИИ, а также устанавливает механизм регуляторной песочницы, стимулы для исследований и разработок, работы с данными, вычислительной инфраструктуры и защиты законных прав и интересов предприятий.



Крупные технологические корпорации, такие как VNPT, Viettel, FPT, CMC Corporation, играют ведущую роль в формировании национальной экосистемы ИИ, активно инвестируя в исследования и разработки, создавая центры ИИ, развивая экспертные команды и постепенно формируя технологическую платформу ИИ «Make in Vietnam».



Обладая стратегическим видением, VNPT стала пионером, активно инвестируя в крупномасштабные модели ИИ, отвечающие требованиям внедрения на национальном уровне. На сегодняшний день, имея почти 200 экспертов внутри страны и за рубежом, а также благодаря реформированию механизмов и концентрации ресурсов, особенно за счёт использования обширных обучающих данных самой компании, корпорация сформировала собственные ключевые компетенции в области ИИ.

VNPT разработала более 100 специализированных моделей ИИ, обработала свыше 2 миллиардов запросов, обслуживает около 40 миллионов граждан, сотрудничает с более чем 200 предприятиями и множеством государственных органов.



В конце 2025 года VNPT создала подразделение VNPT AI, что демонстрирует решимость корпорации сосредоточить ресурсы в сфере ИИ, подтвердить свою ведущую роль в экосистеме ИИ Вьетнама, способствуя обеспечению цифрового суверенитета и снижению зависимости от зарубежных технологических платформ в ключевых сферах страны.



ИИ является одним из пяти стратегических направлений развития корпорации FPT на ближайший период. Компания развивает экосистему ИИ по модели открытой платформы. В настоящее время FPT располагает двумя центрами разработки ИИ во Вьетнаме и Японии, а также крупным исследовательским центром ИИ в Куиньоне. Доходы от направления ИИ составляют около 7% от общего оборота корпорации.



Компания внедрила более 80 решений на основе ИИ в различных сферах, включая платформы ИИ-вычислений, решения для «умных городов», виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов и образования. В розничной сфере сеть аптек Лонг Чау (Long Châu) тестирует ИИ-приложения для поддержки фармацевтов и оценки рисков для здоровья. В корпоративном программном обеспечении платформа Base.vn внедряет ИИ-ассистентов для проверки контрактов и внутренних процессов.



Недавно платформа автоматизации на базе агентского ИИ Akabot, разработанная FPT, получила патент от Управления интеллектуальной собственности Тайваня (Китай) за технологию автоматического разбиения и классификации входящих документов с использованием машинного обучения. Эта технология позволяет системе автоматически распознавать, разделять и классифицировать различные типы документов, такие как счета, контракты, заказы и акты приёмки, с высокой скоростью и точностью.



В традиционных процессах обработка одного комплекта документов может занимать около 15 минут. С технологией Akabot этот процесс сокращается до менее чем одной минуты, позволяя предприятиям обрабатывать от 300 до 400 комплектов документов в день, значительно повышая операционную эффективность и снижая нагрузку на ручные процессы.



FPT ставит цель к 2030 году подготовить 50 000 инженеров ИИ, обеспечить навыками ИИ 500 000 человек, обслуживать не менее 50% населения Вьетнама и 300 миллионов граждан по всему миру.



Корпорация Viettel рассматривает ИИ как пятый стратегический столп наряду с телекоммуникациями; решениями в области информационных технологий и цифровых услуг; исследованиями и производством высокотехнологичной промышленности; логистикой и электронной коммерцией. Ряд платформенных продуктов на базе ИИ уже продемонстрировал высокую эффективность, включая первый виртуальный юридический ассистент для судебной системы; систему рекомендаций контента для TV360; применение ИИ в управлении и эксплуатации глобальных сетей. Viettel будет продолжать исследования, разработку и коммерциализацию технологий ИИ до 2030 года, обеспечивая синхронность и способствуя успешной реализации стратегии ИИ Вьетнама.



Корпорация CMC сосредоточена на разработке решений ИИ — от обработки языка и компьютерного зрения до анализа данных — для применения в бизнесе и государственном управлении. CMC создала специализированные подразделения, такие как CMC OpenAI (C-OpenAI), Институт прикладных технологий CMC (CMC ATI), инвестировала более 250 миллионов долларов США в строительство крупного центра обработки данных (AI Heart) в Хошимине для поддержки ИИ, облачных вычислений и больших данных.



В частности, CMC OpenAI (C-OpenAI) построена на базе 25 ключевых технологий, разработанных самой компанией, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка (NLP), большие языковые модели (LLM), обработку речи и архитектуру Data Lake House. Вся система C-OpenAI функционирует на инфраструктуре CMC Cloud, обеспечивая суверенитет данных Вьетнама.



Эти технологии уже коммерциализированы и представлены в международных рейтингах. CMC ориентируется на применение ИИ в различных сферах, включая национального виртуального юридического ассистента, ассистента гражданина, образование, здравоохранение, финансы и банковское дело, производство и государственное управление.