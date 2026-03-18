Резолюция № 57. Пилотный механизм поможет сократить разрыв между наукой и практикой

Школьники в Ханое на занятии по STEM. (Фото: ВИА)

В последние годы город добился заметных результатов в поддержке инноваций и стартапов. С 2016 года Центр инноваций и стартапов города Хошимина оказал содействие более чем 500 стартап-проектам, из которых около 150 уже приступили к коммерциализации своей продукции и начали создавать экономическую ценность. Однако лишь примерно 20% этих проектов смогли наладить связь с венчурными фондами или крупными предприятиями, главным образом из-за отсутствия чётких и действенных механизмов поддержки.

Аналогичным образом, в период с 2010 по 2022 год Сайгонский парк высоких технологий привлёк более 200 высокотехнологичных проектов с общим объёмом зарегистрированных инвестиций свыше 12 млрд долларов США. Ряд продуктов, таких как полупроводниковые чипы и интеллектуальные датчики, ежегодно приносит сотни миллионов долларов выручки. Однако лишь около 10% отечественных научных разработок были внедрены в эти проекты, главным образом из-за слабой кооперации и отсутствия эффективных посреднических структур, связывающих научно-исследовательские учреждения с бизнесом.

Согласно данным городского Департамента науки и технологий, в период 2014–2018 годов лишь 13% научно-технических проектов, финансировавшихся за счёт государственного бюджета, были успешно коммерциализированы, тогда как многие результаты исследований, уже готовые к внедрению, так и не вышли на рынок. В настоящее время общий уровень коммерциализации результатов научных исследований и инноваций оценивается примерно в 5% от числа завершённых проектов.

По данным Департамента, эти ограничения обусловлены рядом факторов, включая сложные процедуры оценки объектов интеллектуальной собственности, трудности при передаче прав, а также излишне осторожный подход при реализации. Кроме того, взаимодействие между государством, учёными и предприятиями остаётся недостаточно тесным, а механизмы, стимулирующие участие бизнеса уже на ранних этапах исследований, по-прежнему ограничены.

Для решения этих проблем в Хошимине запущена пилотная программа, направленная на стимулирование коммерциализации результатов научных исследований и объектов интеллектуальной собственности. Ожидается, что она станет мощным политическим импульсом для вывода научных разработок из лабораторий на рынок.

Согласно программе, государство может предоставить финансовую поддержку в объёме до 50% затрат на доработку и коммерциализацию исследовательских продуктов, тем самым разделяя риски с предприятиями. Программа также предусматривает механизмы расширения прав на использование результатов исследований, повышения прозрачности управления и развития посреднических инструментов, связывающих технологии с рынком и бизнесом.

Предприятия поставлены в центр процесса коммерциализации, при этом новые механизмы призваны стимулировать их участие уже на ранних этапах и обеспечивать тесную увязку исследовательской деятельности с потребностями рынка.

Чуть более чем через две недели после запуска программа привлекла 29 организаций, зарегистрировавшихся для участия в первом раунде с 54 научно-технологическими продуктами. Общий предполагаемый объем финансирования на этом этапе превышает 500 млрд вьетнамских донгов, или 19 млн долларов США, из которых более 200 млрд донгов будут выделены из государственного бюджета.

Проекты, участвующие в программе, сосредоточены на ряде ключевых технологических направлений, включая беспилотные летательные аппараты и низковысотную экономику, искусственный интеллект, цифровую трансформацию и умные города, биотехнологии и фармацевтику, высокотехнологичное сельское хозяйство, промышленные производственные технологии и интеллектуальную городскую инфраструктуру.

В пилотный период с 2026 по 2028 год город ставит цель вывести на рынок не менее 10 научно-технологических продуктов, повысить уровень коммерциализации до 8–10%, а также укрепить взаимодействие между государством, научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями, тем самым содействуя развитию инноваций и поддерживая формирование устойчивой экономики, основанной на знаниях.