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Резолюция № 06-NQ/TW: Активный вклад в повышение международного авторитета страны
Ключевыми событиями стали участие Премьер-министра Правительства Ле Минь Хынга в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН–Россия; историческое избрание вьетнамского специалиста по международному праву судьёй Международного трибунала по морскому праву (ITLOS); проведение совместного с Австралией курса подготовки по аэромедицинской эвакуации; а также ряд внешнеполитических мероприятий в различных провинциях и городах страны.
Демонстрация роли и активного вклада Вьетнама
Резолюция Политбюро № 06-NQ/TW от 19 мая 2026 года наглядно отражает новое видение внешнеполитического курса Партии после XIV Всевьетнамского съезда КПВ в условиях вступления Вьетнама в новую эпоху развития.
Одним из ключевых ориентиров, обозначенных в Резолюции, является задача «расширения нового пространства развития страны».
Рабочая поездка Премьер-министра Правительства Ле Минь Хынга в город Казань Российской Федерации для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН–Россия, проходившем 17–18 июня 2026 года, завершилась большим успехом. Она способствовала дальнейшему укреплению отношений между АСЕАН и Россией — всеобъемлющим стратегическим партнёром Вьетнама, а также продемонстрировала активную поддержку Вьетнамом Российской Федерации и развитию сотрудничества между АСЕАН и Россией.
Оценивая результаты Саммита и новые импульсы для дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг отметил, что данная поездка продемонстрировала активную роль Вьетнама в укреплении позиций и центральной роли АСЕАН в регионе, а также способствовала развитию двусторонних контактов на высоком уровне.
По его словам, визит также донёс важный сигнал о последовательной реализации Вьетнамом внешнеполитического курса независимости, самостоятельности и опоры на собственные силы, многовекторности и диверсификации внешних связей, укреплении отношений с соседними странами и крупными партнёрами, а также о стремлении страны вносить активный вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития как в регионе, так и в мире.
Наряду с многосторонней дипломатией, содержательные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в рамках данной поездки стали продолжением активных внешнеполитических усилий, направленных на дальнейшее укрепление политического доверия и придание нового импульса всестороннему развитию и выводу вьетнамо-российских отношений на качественно новый уровень в новую эпоху.
Они также стали практической реализацией договорённостей высокого уровня, достигнутых по итогам исторического официального визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Российскую Федерацию в мае 2025 года и телефонного разговора между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Владимиром Путиным, состоявшегося сразу после успешного завершения XIV Всевьетнамского съезда КПВ в январе 2026 года.
Одним из наиболее значимых событий недели стало избрание 18 июня на 36-м совещании государств-участников Конвенции ООН по морскому праву, проходившем в штаб-квартире ООН, доцента, доктора наук Нгуен Тхи Лан Ань судьёй Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) на срок полномочий 2026–2035 годов. Вьетнамский кандидат получила одно из наибольших количеств голосов.
Это первый случай, когда представитель Вьетнама был избран судьёй ITLOS — одного из важнейших международных судебных органов в области морского права.
Комментируя это событие, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что данный исторический рубеж свидетельствует о высоком доверии и признании международным сообществом ответственного вклада Вьетнама в решение общих мировых задач, достижений страны в сфере международного права, а также профессионального уровня и авторитета вьетнамских специалистов.
Этот результат подтверждает правильность и эффективность внешнеполитического курса Вьетнама, основанного на принципах независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации внешних связей, всесторонней, глубокой и эффективной международной интеграции, активного продвижения многосторонней дипломатии и поддержки верховенства международного права, Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Параллельно с этим Вьетнам продолжает подтверждать свою роль ответственного члена международного сообщества посредством участия в многостороннем сотрудничестве в области безопасности и обороны.
18 июня в Ханое Департамент миротворческой деятельности Вьетнама (Министерство национальной обороны) организовал практические занятия по аэромедицинской эвакуации для Полевого госпиталя второго уровня № 8 при поддержке Австралии.
Курс подготовки проходит с 13 по 22 июня 2026 года и направлен на обеспечение участников базовыми знаниями и навыками, необходимыми для успешного выполнения профессиональных задач в составе Миссии ООН в Южном Судане.