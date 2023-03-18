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Резолюция № 01/NQ-CP: Повышение качества для эффективного использования внутреннего рынка
По словам представителя Департамента внутреннего рынка, чтобы способствовать активному развитию внутреннего рынка, с первых месяцев года МПТ поставило цель усилить связность, обеспечивая баланс между спросом и предложением товаров первой необходимости, способствуя стабилизации цен на товары, обращающиеся на рынке, и достижению цели сдерживания инфляции ниже 4,5%, изложенной в Постановлении 01 Правительства. В то же время, важно поддерживать потребление отечественных товаров, особенно сельскохозяйственной продукции в сезон сбора урожая; внедрять инновации, организовывать связь внутреннего спроса и предложения в онлайн-среде и на базе новых платформ, создавая удобный и стабильный канал потребления.
МПТ также уделяет приоритетное внимание интенсивному развитию современного коммерческого бизнеса на основе цифровизации; поощряет широкое применение электронной коммерции и безналичных способов оплаты в деятельности распределительных предприятий и населения для поддержки расширения потребления отечественных товаров.
Кроме того, сосредоточив внимание на применении цифровых технологий для исходных товаров в системе коммерческой инфраструктуры, а также на разработке новых методов розничной торговли; в котором особое внимание уделяется омниканальной розничной торговле, розничной торговле через мобильные телефоны, телевидение, через приложения социальных сетей на основе интернет-среды.
Мало того, МПТ также поощряет развитие «зеленой» системы распределения и «зеленого» потребления, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла в сфере торговли; содействуя устойчивым связям между производством, распределением и потреблением.
Прогнозируется, что мировая экономика будет сталкиваться с множеством неопределенностей и все более жесткой конкуренцией. Всемирный банк также недавно понизил свой прогноз роста мировой экономики в этом году до 1,7%, вместо 3% ранее.
Замедление роста происходит в большинстве развитых стран.
Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком столкнутся со многими трудностями в связи с бременем государственного долга и ослаблением местной валюты. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), треть мировой экономики впадет в рецессию.
Опрос 15.000 ритейлеров на платформе продаж и управления Sapo показал, что 74,5% ожидают, что рынок продолжит восстанавливаться и расти в 2023 году; более 36% планируют масштабировать бизнес; более 29% планируют диверсифицировать бизнес-продукты…
На самом деле, есть много положительных признаков розничного рынка, например, Central Retail Group (Таиланд) увеличит инвестиции в розничный рынок, увеличив количество точек продаж с нынешних 40 провинций и городов до 55 провинции и города. Aeon Group (Япония) рассчитывает до 2025 года развернуть еще 16 проектов во Вьетнаме, включая 3-4 проекта в Ханое.