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Резолюция стимулирует развитие дельты Меконга
Дельта находится рядом с юго-восточным регионом, включая Хошимин - южный экономический центр Вьетнама, и примыкает к Камбодже на севере, Сиамскому заливу на юго-западе и Восточному морю на юго-востоке.
Регион находится рядом с судоходным маршрутом Восток - Запад, а также через него проходят многие важные международные воздушные маршруты, связывающие Южную и Восточную Азию, а также Австралию и архипелаги в Тихом океане.
Он может похвастаться береговой линией, которая тянется в 700 км, что составляет 23 процента всей береговой линии страны, а также около 360.000 км2 морских акваторий, континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Он также является родиной архипелагов Тхочу и Намзу и острова Фукуок, которые критически важны для контроля морских путей через Восточное море в Тихий и Индийский океаны.
В целях выполнения резолюции местные партийные комитеты и власти работают над завершением создания институтов и политики, а также доработкой генеральных планов на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г., которые соответствуют планам региона и способны оптимизировать его потенциал и сильные стороны.
При планировании Лонган поставил перед собой цель стать динамичным экономическим центром на юге страны, воротами в городско-промышленный экономический коридор дельты Меконга, тесно связанный с Хошимином и юго-восточным регионом, а также важным населенным пунктом, способствующим развитию сотрудничества и торговли с Камбоджей.
В провинции будут сформированы экономические коридоры, центры развития и городские районы, способствующие местному развитию, сказал секретарь парткома и председатель Народного совета провинции Нгуен Ван Дыок, добавив, что Лонган стремится стать ведущей промышленной провинцией страны и важным полюсом роста в регионе.
По его словам, в провинции Лонган был принят целый ряд мер, при этом основное внимание было уделено прорыву в административной реформе, чтобы лучше обслуживать население и бизнес, а также улучшению качества местного инвестиционного климата.
Кроме того, провинция уделяет должное внимание развитию высококачественных человеческих ресурсов, привлечению талантов, а также ускорению инноваций и цифровой трансформации в важных секторах.
Провинция продолжит использовать свой потенциал и сильные стороны, эффективно осуществлять утвержденное планирование, содействовать реструктуризации экономики и цифровой трансформации, а также повышению конкурентоспособности экономики. Кроме того, она будет работать над привлечением инвестиций, развитием современной торговой инфраструктуры, повышением эффективности портовых и логистических услуг, а также развитием туристических моделей местных сильных сторон, таких как культурный туризм, экотуризм и туризм впечатлений.
Шокчанг - второй населенный пункт в дельте, который объявил о планировании на период 2023-2030 годов с видением до 2050 года, рассматривая его как основу для выполнения провинции резолюции Политбюро.
В соответствии с ней предполагается развивать современную и устойчивую промышленность, торговлю и сельское хозяйство, формировать зеленую и умную систему городских районов, способную реагировать на изменение климата.
Председатель Народного комитета провинции Чан Ван Лау подтвердил, что провинция воспользуется преимуществом своего стратегического положения, чтобы превратиться в ворота к Восточному морю региона дельты Меконга, а также в сельскохозяйственный, промышленный, сервисный и логистический центр региона.
Для достижения целей развития Шокчанг сосредоточится на развитии перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и морепродуктов, а также сферы туристических услуг. В то же время он будет работать над другими потенциальными областями, такими как энергетика, морской порт и логистика, а также улучшать административную реформу и конкурентоспособность.
Согласно плану, к 2030 году в провинции будет восемь индустриальных парков и 18 промышленных кластеров, а также будут сделаны крупные инвестиции в ключевые проекты, включая глубоководный морской порт Чанде и множество транспортных проектов, связывающих Шокчанг с другими населенными пунктами.
Поскольку к 2025 году провинция будет испытывать большой спрос на квалифицированных работников, она усилит работу по коммуникации в области профессионального обучения и создания рабочих мест, улучшит материально-техническую базу школ профессионального обучения и объединит усилия с предприятиями и высококачественными учебными заведениями для организации обучения с целью повышения потенциала и квалификации местной рабочей силы.