Резолюция Политбюро о ряде прорывных решений по усилению защиты, заботы и улучшению здоровья народа

От имени Политбюро ЦК КПВ 9 сентября 2025 года Генеральный секретарь То Лам подписал и издал Резолюцию Политбюро о ряде прорывных решений по усилению защиты, заботы и улучшению здоровья народа (Резолюция № 72-NQ/TW).



Ежегодные бесплатные профилактические осмотры для населения



В Резолюции подчёркивается, что здоровье является драгоценным капиталом, основой счастья, выживания нации и устойчивого развития; защита, забота и улучшение здоровья народа – важнейшая политическая задача и ответственность всего общества.



Народ находится в центре внимания, приоритетом является равный и полный доступ к медицинским услугам, особенно для детей, бедных слоёв населения и лиц, относящихся к социальным категориям, с обеспечением гендерного равенства; акцентируется профилактика заболеваний, здоровый образ жизни и формирование культуры здоровья.



Необходимо развивать качественные кадры здравоохранения, обладающие необходимыми моральными качествами и профессиональной компетентностью; обеспечить льготы и достойное вознаграждение – от подготовки до использования, максимально раскрывая потенциал медицинских работников.



Сделать решительный поворот от лечения к профилактике заболеваний, повышению комплексного здоровья в течение всего жизненного цикла; развивать профилактическую медицину, первичное звено здравоохранения, традиционную медицину; осуществлять комплексные инвестиции в кадры, инфраструктуру, оборудование, повышая качество медицинских услуг.



Мобилизовать и эффективно использовать все ресурсы; активно внедрять науку, технологии и цифровую трансформацию; реформировать систему медицинского финансирования, обеспечив эффективность и устойчивость медицинского страхования; государственный бюджет покрывает базовые услуги, население оплачивает лишь превышение установленных лимитов.



Резолюция ставит цель к 2030 году повысить физическое и интеллектуальное развитие, телосложение и здоровую продолжительность жизни населения. Средний рост детей и подростков увеличится минимум на 1,5 см; средняя продолжительность жизни составит 75,5 лет, при этом не менее 68 лет в состоянии здоровья.



Сократить бремя заболеваний, контролировать факторы риска. Уровень вакцинации должен превысить 95 %; доля населения, регулярно занимающегося физической активностью, увеличится на 10 %; ужесточить контроль над алкоголем, пивом, табаком и экологическими факторами.



Резолюция подчёркивает, что население должно получать качественные медицинские услуги, направленные на всестороннее укрепление здоровья. С 2026 года граждане будут проходить профилактический осмотр или скрининг бесплатно не реже одного раза в год, для них будут заведены электронные медицинские карты для контроля здоровья на протяжении всей жизни, что позволит постепенно снизить финансовую нагрузку на лечение.



К 2030 году население получит право на бесплатное лечение в базовом объёме в рамках гарантий медицинского страхования.



К тому же 100 % коммунальных медицинских пунктов будут обеспечены инфраструктурой, оборудованием и кадрами в соответствии с функциями и задачами; к 2027 году в каждом пункте будет минимум 4–5 врачей. Доля амбулаторных и стационарных обращений по линии медицинского страхования в коммунальных пунктах должна превысить 20 %.



Уровень охвата медицинским страхованием должен достичь более 95% населения к 2026 году и полного охвата к 2030 году; при этом будут развиваться различные виды медицинского страхования.



Согласно резолюции, к 2045 году страна должна обеспечить высокое качество среды обитания; показатели здоровья и охват основными медицинскими услугами должны соответствовать уровню развитых стран.



Средняя продолжительность жизни превысит 80 лет, число лет жизни в здоровье – 71 год; физическое развитие и телосложение молодёжи будут сопоставимы со странами с аналогичным уровнем развития. Система здравоохранения станет современной, справедливой, эффективной и устойчивой, приоритет будет отдаваться профилактике заболеваний.



Увеличение числа врачей на 1 000 для коммунальных медицинских пунктов



Резолюция требует кардинально обновить мышление и действия в руководстве, управлении и организации работы по защите, заботе и улучшению здоровья народа. В частности, необходимо повысить сознательность и ответственность населения: поощрять занятия спортом, профилактику заболеваний, формировать культуру здоровья; ежегодно отмечать 7 апреля как «День здоровья всего народа».



Контролировать факторы риска, снижать потребление вредных продуктов (табак, алкоголь, пиво), уделять внимание психическому здоровью; реализовывать программы укрепления здоровья и питания, с акцентом на рациональное питание в течение всей жизни, соответствующее физиологическим особенностям и экономическим условиям.



Резолюция требует завершить формирование институциональной базы и повысить потенциал системы здравоохранения (2026–2030). Совершенствовать законодательство: издавать и корректировать законы о народонаселении, профилактике заболеваний, пищевой безопасности, медицинском оборудовании, традиционной медицине; устранять затруднения и соответствовать реальным требованиям.



Организовать систему здравоохранения компактной и эффективной, соответствующей трёхуровневой системе власти; наладить взаимопомощь между уровнями медицинской специализации; упорядочить распределение больниц между министерствами и местными органами; поддерживать специализированные клиники и ведущие учреждения для обучения, исследований, методического руководства и борьбы с эпидемиями. В каждой провинции и городе должен быть как минимум одна специализированная больница.



В период 2025–2030 годов ежегодно направлять не менее 1 000 врачей для временной работы в коммунальных медицинских пунктах; укреплять штат постоянных врачей в этих учреждениях, чтобы к 2030 году в каждом пункте были врачи в соответствии с функциями и задачами. Каждое коммунальное медицинское учреждение должно быть оснащено необходимым базовым оборудованием.



Повышать медицинскую этику, развивать качественные и комплексные кадры здравоохранения, соответствующие ожиданиям пациентов и требованиям международной интеграции.



Создать прорыв в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в сфере здравоохранения.



Особо поощряется развитие частных крупных больниц с высоким уровнем технической оснащённости, сопоставимым с развитыми странами. При этом не применять налог на прибыль к государственным и частным медицинским учреждениям, работающим не с целью извлечения прибыли.