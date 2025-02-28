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Резолюция о специальных механизмах для инвестиций в проект атомной электростанции в Ниньтхуане
В частности, резолюция допускает одновременное проведение переговоров с международными партнерами для подписания соглашений о сотрудничестве в строительстве и предоставлении кредитов, а также корректировку инвестиционных решений и утверждение проектов.
Что касается выбора инвесторов и подрядчиков, то, согласно резолюции, премьер-министр назначит инвестора проекта, а процесс торгов на ключевой контракт по строительству основного завода будет упрощен. Кроме того, некоторые консультационные контракты на подготовительном этапе будут проходить упрощенную процедуру тендера.
Премьер-министр уполномочен принимать решения о применении норм и единичных расценок на основе переговоров с партнерами по проекту.
Инвестор освобождается от представления предложений в орган по управлению государственными активами для утверждения деталей инвестиционного проекта, планов по привлечению капитала и обеспечения активов для получения кредитов, как это предусмотрено Законом об управлении и использовании государственного капитала на предприятиях.
Для провинции Ниньтхуан в резолюции указано, что правительство будет ежегодно выделять целевую доплату в местный бюджет в размере 70% от дополнительных доходов, полученных в результате реализации проекта. Однако эта сумма не должна превышать общий прирост доходов центрального бюджета по сравнению с показателями предыдущего года, что позволит избежать дефицита доходов центрального бюджета.
Провинция будет привлекать средства ОПР и льготные кредиты из иностранных источников, при этом общая сумма задолженности не должна превышать 90% от доли доходов бюджета в соответствии с системой децентрализации. Общая сумма годового займа и дефицита бюджета провинции будет определяться Национальным собранием в соответствии с Законом о государственном бюджете. При установлении нормативов расходов обычного государственного бюджета будет выделено дополнительно 40% расходов, основанных на нормах численности населения.
Руководитель компетентного органа уполномочен утверждать прямое назначение тендеров на консалтинговые, неконсалтинговые, закупочные и строительные контракты, связанные с компенсацией, поддержкой и работами по переселению в рамках проекта.