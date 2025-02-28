Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Резолюция о специальных механизмах для инвестиций в проект атомной электростанции в Ниньтхуане

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подписал резолюцию № 189/2025/QH15 о специальных механизмах и политиках для инвестиций в атомный энергетический проект Ниньтхуан. Резолюция предусматривает несколько специальных механизмов и политик для развития проекта, включая атомные электростанции Ниньтхуан-1 и Ниньтхуан-2, а также проекты компонентов, наряду с некоторыми другими для южно-центральной провинции Ниньтхуан, чтобы поддержать реализацию проекта.

В частности, резолюция допускает одновременное проведение переговоров с международными партнерами для подписания соглашений о сотрудничестве в строительстве и предоставлении кредитов, а также корректировку инвестиционных решений и утверждение проектов.

Что касается выбора инвесторов и подрядчиков, то, согласно резолюции, премьер-министр назначит инвестора проекта, а процесс торгов на ключевой контракт по строительству основного завода будет упрощен. Кроме того, некоторые консультационные контракты на подготовительном этапе будут проходить упрощенную процедуру тендера.

Премьер-министр уполномочен принимать решения о применении норм и единичных расценок на основе переговоров с партнерами по проекту.

Инвестор освобождается от представления предложений в орган по управлению государственными активами для утверждения деталей инвестиционного проекта, планов по привлечению капитала и обеспечения активов для получения кредитов, как это предусмотрено Законом об управлении и использовании государственного капитала на предприятиях.

Для провинции Ниньтхуан в резолюции указано, что правительство будет ежегодно выделять целевую доплату в местный бюджет в размере 70% от дополнительных доходов, полученных в результате реализации проекта. Однако эта сумма не должна превышать общий прирост доходов центрального бюджета по сравнению с показателями предыдущего года, что позволит избежать дефицита доходов центрального бюджета.

Провинция будет привлекать средства ОПР и льготные кредиты из иностранных источников, при этом общая сумма задолженности не должна превышать 90% от доли доходов бюджета в соответствии с системой децентрализации. Общая сумма годового займа и дефицита бюджета провинции будет определяться Национальным собранием в соответствии с Законом о государственном бюджете. При установлении нормативов расходов обычного государственного бюджета будет выделено дополнительно 40% расходов, основанных на нормах численности населения.

Руководитель компетентного органа уполномочен утверждать прямое назначение тендеров на консалтинговые, неконсалтинговые, закупочные и строительные контракты, связанные с компенсацией, поддержкой и работами по переселению в рамках проекта.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия преодолеть ограничения для роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия преодолеть ограничения для роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия (МСП) выйти за рамки своих возможностей и стремиться к росту на правительственной конференции с представителями этой группы 27 февраля.
ПОДРОБНЕЕ

Top