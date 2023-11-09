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Резолюция Национального собрания по проекту международного аэропорта Лонгтхань находится под пристальным вниманием

Законодатели затронули вопрос о внесении изменений в некоторые положения резолюции Национального собрания (НС), касающейся проекта международного аэропорта Лонгтхань, на пленарном заседании 6-й сессии законодательного собрания 15-го созыва в Ханое 9 ноября. Резолюция № 53/2017/QH14 об отчете о технико-экономическом обосновании проекта по восстановлению земель, компенсации, помощи и переселению для строительства международного аэропорта Лонгтхань была принята 24 ноября 2017 года.

Правительство предложило сократить общий объем инвестиций в проект с 22,93 трлн донгов (940,71 млн донгов) до 19,2 трлн донгов, а площадь восстановленных земель - примерно с 5399 га до 5317 га.

Срок реализации проекта должен продлиться до конца 2024 года, а освоение средств, предусмотренных среднесрочным планом государственных инвестиций на 2016 - 2020 годы в размере 966,74 млрд. донгов и среднесрочным планом государственных инвестиций на 2021 - 2025 годы в размере 1,54 трлн. донгов, должно быть продлен до 31 декабря 2024 года, говорится в предложении.

Депутаты также рассмотрели проект резолюции о пилотном внедрении ряда специальных механизмов и политик для инвестирования в строительство дорожно-транспортных сооружений.

Во второй половине дня состоится голосование по утверждению резолюции о плане социально-экономического развития на 2024 год.

Заслушав предложение и отчет о проверке проекта закона об организации народных судов (с поправками), они обсудят в группах данный правовой документ.

ИЖВ/ВИА

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