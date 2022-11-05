Редкие Никобарские голуби замечены в Национальном парке Кондао

Никобарский голубь — один из самых красивых среди многих видов голубей и единственный живой представитель рода Caloenus. Они в основном встречаются на острове Никобар, юго-западном полуострове Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Соломанов и Палау.

Во взрослом возрасте этот голубь имеет длину около 34 см, у него красивый металлический синий цвет, смешанный с медным оперением. Перья на шее удлиняются, образуя гофру (как у петуха).

Третичные, вторичные и первичные перья крыльев черноватые и переливающиеся сине-фиолетовые, особенно заметные на третичных перьях крыльев.

У него очень короткий хвост с белыми перьями, скрытый под крыльями, и в основном виден в полете. Перья на нижней стороне живота птицы полностью глянцево-черные.

В каждом гнезде никобарского голубя есть только одно белое яйцо. Молодые голуби рождаются тускло-серыми, без перьев на шее и с бронзово-зеленым хвостом вместо белого.

Голуби обычно ищут пищу на земле, на относительно ровных участках с большим количеством опавших листьев, клювом отбрасывая листья.

Их количество в дикой природе сокращается из-за браконьерства.

В Кондао птицы в основном обитают на острове Бэйкань.

Ле Хонг Шон, глава отдела охраны и международного сотрудничества в национальном парке Кондао, сказал, что парк разрабатывает план по сохранению вида, одновременно укрепляя связи, чтобы побудить сообщество защищать птицу.