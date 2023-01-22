Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Регионы Вьетнама встретят Новый год по лунному календарю при разных погодных условиях

Сильный холод охватит северный регион, а на юге в канун Лунного Нового года 21 января и в первые дни года Кота будет тепло, сообщает Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования. Сильный холод охватит северный регион, а на юге в канун Лунного Нового года 21 января и в первые дни года Кота будет тепло, сообщает Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования. Кроме ночи 21 января, на севере также прогнозируется мелкий дождь в ночь на 22 и 23 января, в первые два дня года Кота.

Кроме ночи 21 января, на севере также прогнозируется мелкий дождь в ночь на 22 и 23 января, в первые два дня года Кота.

В эти два дня в регионе будут зафиксированы сильные морозы с самыми низкими температурами 14-16 градусов тепла в низинных районах и 12-14 градусов тепла, даже ниже 10 градусов, в горных. Днем потеплеет до 18-22 градусов тепла.

Между тем, температура будет колебаться от 15 до 24 градусов по Цельсию в северных центральных провинциях от Тханьхоа до Хатиня в течение 22-24 января.

Жители Центрального нагорья и южных регионов встретят год Кота в хорошую погоду с температурой 21-25 градусов наименьшей температуры и 31-34 градуса наибольшей.

Центр прогнозирования сообщил, что пик зимы придется на конец января и февраль, когда в северных и северо-центральных регионах будут многодневные сильные холода, а в горных районах могут быть зафиксированы морозы и снегопады.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top