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Регионы Вьетнама встретят Новый год по лунному календарю при разных погодных условиях
Кроме ночи 21 января, на севере также прогнозируется мелкий дождь в ночь на 22 и 23 января, в первые два дня года Кота.
В эти два дня в регионе будут зафиксированы сильные морозы с самыми низкими температурами 14-16 градусов тепла в низинных районах и 12-14 градусов тепла, даже ниже 10 градусов, в горных. Днем потеплеет до 18-22 градусов тепла.
Между тем, температура будет колебаться от 15 до 24 градусов по Цельсию в северных центральных провинциях от Тханьхоа до Хатиня в течение 22-24 января.
Жители Центрального нагорья и южных регионов встретят год Кота в хорошую погоду с температурой 21-25 градусов наименьшей температуры и 31-34 градуса наибольшей.
Центр прогнозирования сообщил, что пик зимы придется на конец января и февраль, когда в северных и северо-центральных регионах будут многодневные сильные холода, а в горных районах могут быть зафиксированы морозы и снегопады.