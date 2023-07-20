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Региональный координационный совет должен развить инновационное мышление для достижения дальнейших результатов
Мероприятие состоялось сразу после того, как глава вьетнамского правительства принял решение о создании координационных советов по четырем соцально-экономическим регионам страны, включая северный и прибрежный центральный регион, юго-восточный регион, дельту Красной реки и центральное плато Тэйнгуен, а также только что прошло совещание по запуску и осуществлению деятельности Регионального координационного совета по юго-восточному региону.
В совещании приняли участие член Политбюро ЦК КПВ, секретарь парткома города Ханоя Динь Тиен Зунг, министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Ти Зунг, также занимающий должность заместителя председателя Совета, а также руководители различных министерств и ведомств страны, секретари парткомов и председатели народных комитетов провинций и городов дельты Красной реки, в состав которой входят Ханой, Хайфон, Куангнинь, Виньфук, Бакнинь, Хайзыонг, Хынгйен, Тхайбинь, Ханам, Намдинь и Ниньбинь. Кроме того, на мероприятии присутствовали специалисты и ученые.
В резолюции Политбюро ЦК КПВ от 23 ноября 2022 года №30-NQ/TW «О социально-экономическом развитии, обеспечении безопасности и обороны дельты Красной реки на период до 2030 года с целевым видением до 2045 года» подчеркивается «необходимость создания достаточно сильного механизма регионального взаимодействия, который обеспечивает эффективность координации и взаимодействия для регионального развития», чтобы обновить способы работы, координации и взаимодействия между провинциями и городами каждого региона в целях наиболее эффективного использования местных преимуществ и потенциала.
9 января 2023 года Наыиональное собрание Вьетнама одобрило постановление №81/2023/QH15 «О национальном генеральном плане на период 2021-2030 годов с целевым видением до 2050 года». Ранее, 19 апреля 2022 года премьер-министр Вьетнама принял решение №492/QD-TTg «Об утверждении задачи по составлению Плана развития дельты Красной реки на период 2021-2030 годов с целевым видением до 2050 года».
Согласно плану, дельта Красной реки станет быстро и устойчиво развивающимся регионом, который имеет рациональную экономическую структуру и наполнен национальным культурным колоритом. Она будет обладать современными промышленностью и сферой услуг, высокотехнологичным и органическим сельским хозяйством, зеленой и циркулярной экономикой; станет центром образования и подготовки высовоквалифицированных кадров страны; выйлет на лидирующие позиции в развитии науки и технологий, инноваций, цифровой экономики и цифрового общества; будет иметь комплексную и современную социально-экономическую инфраструктуру, а также в ней будут расположены умные города, которые тесно взаимодействуют друг с другом. В основном будут решены проблемы загрязнения окружающей среды, дорожных пробок и дождевых паводков в городах.
Таким образом, «цивилизованный и современный» Ханой должен стать центром и двигателем развития дельты Красной реки и всей страны, стремясь к развитию наравне со столицами развитых стран региона.
Считая, что «инновационное мышление способствует обновлению способов работы и созданию новой движущей силы для достижения дальнейших результатов», премьер-министр Фам Минь Тинь выразил уверенность в том, что при решимости, солидарности и совместных усилиях министерств, ведомств и местных властей, а также при поддержке специалистов и ученых, научно-исследовательских институтов и заинтересованных партнеров, координационный совет по дельте Красной реки будет непрерывно прилагать усилия и обновлять свое мышление для успешного выполнения поставленной задачи по быстрому и устойчивому развитию дельты Красной реки, что внесет вклад в развитие Вьетнама как могучей и процветающей страны, в построение все более процветающей и счастливой жизни для народа.