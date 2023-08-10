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Региональная минимальная заработная плата может вырасти в 2024 году
Однако темпы и сроки увеличения будут основаны на информации и данных, собранных в конце этого года для рассмотрения и оценки на втором заседании, запланированном на конец ноября, сказал Ле Динь Куанг, член совета.
Заместитель председателя Вьетнамской всеобщей конфедерации труда (VGCL) Нго Зуй Хиеу сказал, что VGCL признает трудности бизнеса. Однако сотрудники уязвимы и в настоящее время сталкиваются с большим количеством трудностей.
Повышение заработной платы помогает не только мотивировать их работать с высокой производительностью и хорошим качеством, но и гарантирует, что они смогут поддерживать минимальный уровень жизни, добавил Хиеу.
Согласно опросу, проведенному Институтом работников и профсоюзов VGCL, большая часть текущих доходов работников не покрывает их расходов, а в некоторых случаях удовлетворяет лишь 45% спроса.
Опрос, который был проведен среди 3000 работников и 157 предприятий в шести провинциях и городах перед первым раундом региональных переговоров о минимальной заработной плате в 2024 году, показал, что 52,3% работников работают сверхурочно, в среднем 1,75 часа в день.