НОВОСТИ

Реальное сокращение административных процедур и условий ведения бизнеса

Кроме того, министерства и ведомства планируют сократить 1 723 избыточных условия ведения бизнеса; отменить 680 процедур и упростить 521 процедуру.
  Очередная пресс-конференция Правительства за апрель 2026 года. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 4 мая на очередной пресс-конференции Правительства за апрель 2026 года, отвечая на вопрос корреспондента ВИА о сокращении и упрощении административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с Заключением Центрального комитета № 18-KL/TW, заместитель министра юстиции Нгуен Тхань Тинь сообщил, что 14 апреля Постоянный состав Правительства направил поручение министерствам и ведомствам провести пересмотр с тем, чтобы на уровне министерств осуществлялось не более 30% от общего числа административных процедур в сфере управления, сократить на 50% сроки их рассмотрения и на 50% затраты на соблюдение административных процедур в 2026 году по сравнению с 2024 годом, а также обеспечить сокращение не менее 30% видов предпринимательской деятельности с условиями и ликвидацию 100% избыточных условий ведения бизнеса.

Реализуя данное заключение Постоянного состава Правительства, Министерство юстиции совместно с министерствами и ведомствами активно приступило к выполнению задач, и к 26 апреля были предложены решения, в целом обеспечивающие достижение поставленных Правительством целей.

Говоря о механизмах реализации этих решений, заместитель министра Нгуен Тхань Тинь отметил, что Министерство юстиции представило Правительству предложения, согласно которым для вариантов, требующих внесения изменений в постановления, применяется пункт 2 статьи 14 Закона о принятии нормативных правовых актов (одно постановление вносит изменения сразу в несколько постановлений по упрощённой процедуре). Для вариантов, требующих внесения изменений в законы, применяется специальный механизм устранения трудностей и препятствий в соответствии с Резолюцией Национального собрания № 206/2025/QH15.

29 апреля Правительство издало 8 резолюций в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона о принятии нормативных правовых актов. На данный момент Министерство юстиции уже провело экспертизу 3 резолюций в рамках Резолюции № 206/2025/QH15 и 5 мая представит их на рассмотрение Правительства для утверждения.

Представляя конкретные показатели, он сообщил, что общее число административных процедур на центральном уровне сокращено до 1 570, что составляет 27,31%. Что касается видов инвестиционно-предпринимательской деятельности с условиями, предусмотренных Приложением IV Закона об инвестициях 2025 года, их насчитывается 198, из которых предложено сократить 60, что составляет 30,3%.

Кроме того, министерства и ведомства планируют сократить 1 723 избыточных условия ведения бизнеса; отменить 680 процедур и упростить 521 процедуру; дополнительно сократить сроки рассмотрения процедур на 18 097 дней, доведя общий объём сокращения до 51 419 дней из 97 020 дней, что составляет 52,9%; а также сократить ежегодные затраты на соблюдение процедур примерно на 23 трлн донгов.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отбыл с государственным визитом в Республику Индия

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией покинул столицу Ханой, направившись с государственным визитом в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
