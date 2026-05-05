Реальное сокращение административных процедур и условий ведения бизнеса
Реализуя данное заключение Постоянного состава Правительства, Министерство юстиции совместно с министерствами и ведомствами активно приступило к выполнению задач, и к 26 апреля были предложены решения, в целом обеспечивающие достижение поставленных Правительством целей.
Говоря о механизмах реализации этих решений, заместитель министра Нгуен Тхань Тинь отметил, что Министерство юстиции представило Правительству предложения, согласно которым для вариантов, требующих внесения изменений в постановления, применяется пункт 2 статьи 14 Закона о принятии нормативных правовых актов (одно постановление вносит изменения сразу в несколько постановлений по упрощённой процедуре). Для вариантов, требующих внесения изменений в законы, применяется специальный механизм устранения трудностей и препятствий в соответствии с Резолюцией Национального собрания № 206/2025/QH15.
29 апреля Правительство издало 8 резолюций в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона о принятии нормативных правовых актов. На данный момент Министерство юстиции уже провело экспертизу 3 резолюций в рамках Резолюции № 206/2025/QH15 и 5 мая представит их на рассмотрение Правительства для утверждения.
Представляя конкретные показатели, он сообщил, что общее число административных процедур на центральном уровне сокращено до 1 570, что составляет 27,31%. Что касается видов инвестиционно-предпринимательской деятельности с условиями, предусмотренных Приложением IV Закона об инвестициях 2025 года, их насчитывается 198, из которых предложено сократить 60, что составляет 30,3%.
Кроме того, министерства и ведомства планируют сократить 1 723 избыточных условия ведения бизнеса; отменить 680 процедур и упростить 521 процедуру; дополнительно сократить сроки рассмотрения процедур на 18 097 дней, доведя общий объём сокращения до 51 419 дней из 97 020 дней, что составляет 52,9%; а также сократить ежегодные затраты на соблюдение процедур примерно на 23 трлн донгов.