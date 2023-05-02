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Реализуется план по выполнению обязательств по нулевым выбросам к 2050 году
Что касается разработки и совершенствования механизмов и политики, Министерство природных ресурсов и окружающей среды внесет поправки в правовые документы, включая содержание выполнения обязательств Вьетнама на COP26; пересмотрит и совершенствует механизмы, политику и законы для выполнения обязательств и международных договоров по реагированию на изменение климата; набор руководящих принципов для интеграции содержания реагирования на изменение климата в стратегии и планирование; осуществит пересмотр и обновление стратегий развития, генеральных планов и планов в соответствии с целями, поставленными Вьетнамом на COP26.
Подразделения при Министерстве сосредоточены на разработке правил, регулирующих реализацию механизма обмена и компенсации углеродных кредитов; аукциона, передачи, заимствования и оплаты квот на выбросы парниковых газов...
Что касается реализации решений по сокращению выбросов парниковых газов, Министерство проведет оценку потенциала и запасов полезных ископаемых для производства энергетических аккумуляторов, хранения энергии, применения в сборке оборудования, экологически чистых средств; исследование и оценку общего потенциала морской энергии ветра и морской волны Вьетнама для развития возобновляемых источников энергии; отработку технологий газификации угля, извлечения углерода и захоронения в подземных угольных пластах бассейна Красной реки; исследование и пилотное внедрение решений по улавливанию и хранению углерода из основных источников выбросов для ряда потенциальных месторождений и регионов; изучит и применит методы захоронения твердых отходов с рекуперацией газа для выработки электроэнергии и полуаэробного захоронения и производства энергии из биомассы.
Что касается реализации решений по адаптации к изменению климата, Министерству следует пересмотреть и обновить Национальный план по адаптации к изменению климата на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 года; разработать и реализовать задачи по реализации инициативы ООН «Десятилетие восстановления экосистем».
Подразделения проведут исследование, оценку и предложат модели устойчивого развития для адаптации к изменению климата для северных горных районов и центральных прибрежных районов; защиту, восстановление и развитие природных экосистем, морских экосистем и важных экосистем водно-болотных угодий; улучшение и восстановление деградировавших, истощенных и загрязненных источников воды; будут управлять, эксплуатировать, экономно и эффективно использовать водные ресурсы...
Что касается научных исследований, наращивания потенциала и коммуникации, Министерство будет синтезировать, определять и организовывать выполнение научно-технических исследовательских задач для достижения цели «нулевых» чистых выбросов к 2050 году. В частности, Министерство рассматривает, разрабатывает и обновляет обучение программы и учебники по реагированию на изменение климата для студентов и стажеров университетов и учебных заведений финансового сектора, ресурсов и окружающей среды; анализировать, разрабатывать программы, документы и организовывать учебные курсы для улучшения знаний о реагировании на изменение климата для должностных лиц и государственных служащих. Министерство разрабатывает и реализует информационно-просветительские задачи по реагированию на изменение климата для центральных и местных органов, бизнеса и населения.
Что касается мониторинга и оценки, Министерство организует проверку и надзор за деятельностью по сокращению выбросов парниковых газов на предприятиях по выбросам парниковых газов, которые должны проводить инвентаризацию парниковых газов под управлением Министерства в соответствии с правилами…
В плане министр природных ресурсов и окружающей среды возлагает на аффилированные подразделения обязанности по реализации и обеспечению качества и прогресса плана. Перечень первоочередных задач по реализации Плана оформляется вместе с Решением.