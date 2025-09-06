Реализованные ПИИ за восемь месяцев достигли наивысшего уровня за последние пять лет

В частности, по вновь зарегистрированным ПИИ была выдана лицензия на 2 534 проекта с зарегистрированным капиталом 11,03 млрд долл. США, что на 12,6% больше по числу проектов и на 8,1% меньше по объему капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По проектам, ранее получившим лицензии, зарегистрировано 996 случаев увеличения инвестированного капитала на общую сумму 10,65 млрд долл. США, что на 85,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Особо отмечается, что за восемь месяцев 2025 года реализованные ПИИ во Вьетнаме составили 15,4 млрд долл. США, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наивысший показатель реализации ПИИ за восьмимесячный период за последние пять лет.



В том числе, реализованные ПИИ в перерабатывающей и обрабатывающейпромышленности составили 12,57 млрд долл. США, что составляет 81,6% от общего объема реализованных ПИИ; в сфере недвижимости - 1,24 млрд долл. США (8%); в производстве и распределении электроэнергии, газа и кондиционирования воздуха - 563,6 млн долл. США (3,7%).



Главное статистическое управление сообщает, что среди всех отраслей наибольший объем новых разрешений приходится на обрабатывающую и производственную промышленность с зарегистрированным капиталом 6,53 млрд долл. США, что составляет 59,2% от общего объема новых регистраций; деятельность в сфере недвижимости - 2,37 млрд долл. США (21,5%); остальные отрасли - 2,13 млрд долл. США (19,3%).



Среди 78 стран и территорий, получивших новые инвестиционные лицензии во Вьетнаме за восемь месяцев 2025 года, крупнейшим инвестором стал Сингапур с 3,06 млрд долл. США, что составляет 27,8% от общего объема новых регистраций.



Далее следуют: Китай 2,65 млрд долл. США (24%); Швеция -1 млрд долл. США (9,1%); Япония - 877,9 млн долл. США (8,0%); Специальный административный район Гонконг (КНР) - 786,4 млн долл. США (7,1%); Тайвань (КНР) - 745,6 млн долл. США (6,8%); США - 433,7 млн долл. США (3,9%).



В обратном направлении, инвестиции Вьетнама за рубеж за восемь месяцев 2025 года включали 108 новых проектов с общим капиталом вьетнамской стороны 426,5 млн долл. США, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; кроме того, 21 проект увеличил капитал на 129,7 млн долл. США. В целом, общий объем инвестиций Вьетнама за рубеж (новые и увеличенные) составил 556,2 млн долл. США, что в 3,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.