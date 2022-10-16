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Реализация цели устойчивого развития сектора морепродуктов Вьетнама
Вьетнам считается страной с идеальными условиями для развития сектора морепродуктов. Система переработки морепродуктов во Вьетнаме чрезвычайно разнообразна благодаря идеальными природными условиями и преимуществам географического положения.
Согласно статистике Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), за первые 9 месяцев 2022 года экспорт морепродуктов Вьетнама достиг 8,5 млрд. долл. США, что на 38% больше, чем за тот же период 2021 года. Экспорт креветок составил почти 3,4 млрд. долл. США, что на 23% больше, чем за тот же период 2021 года, экспорт пангасиуса – почти 2 млрд. долл. США, увеличившись на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт морепродуктов – почти 3,2 млрд. долл. США, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За прошедшие годы вьетнамский сектор морепродуктов приложил много усилий для сохранения позиции и популяризации вьетнамских креветок и пангасиуса на рынке Европейского Союза (ЕС). ЕС всегда входит в тройку крупнейших импортеров морепродуктов Вьетнама. За первые 9 месяцев 2022 года экспорт морепродуктов в ЕС превысил 1 млрд. долл. США, что на 41% больше, чем за тот же период предыдущего года.
Однако за последние 5 лет рыбная промышленность Вьетнама столкнулась с множеством трудностей, связанных с выдачей ЕС «желтой карточки» в отношении вьетнамских морепродуктов. ЕС считает, что рыбаки Вьетнама все еще имеют дело с незаконным рыболовством.
В 2017 году Вьетнам обнародовал Закон о рыболовстве, реализуя ряд мер по устойчивому развитию, а также для выполнения рекомендаций ЕС по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) морским промыслом.
Вьетнам создал базу данных рыболовных судов, осуществляя регистрацию и выдачу рыболовных лицензий. Страна прилагала усилия по скорейшему прекращению ситуации с незаконным рыболовством на водной территории других стран, стремясь снять «желтую карточку» ЕС. Эти меры не только способствуют обеспечению работы и средств для существования рыбаков, но и защите репутации вьетнамских морепродуктов и имиджа страны.
Проект «Предотвращение и борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом до 2025 года» утвержден премьер-министром 14 сентября 2022 года. Общая цель проекта состоит в том, чтобы выполнить правила по предотвращению и борьбе с ННН-промыслом, предотвращать, сократить и ликвидировать ННН-промысел, снять «желтую карточку» ЕС.
Согласно Проекту, к 2025 году во Вьетнаме прекратится ситуация с незаконным рыболовством в чужих водах; будет предотвращен, сокращен и ликвидирован ННН-промысел.
Для реализации цели в Проекте изложены 8 групп задач и решений по информированию и пропаганде, совершенствованию правовой базы, механизмам и политикам, инвестированию, модернизации и улучшению инфраструктуры рыболовства, пополнению ресурсов и оборудования в рыбном порту.