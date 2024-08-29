Реализация стратегических целей во многом зависит от качества человеческих ресурсов

Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам выступает на церемонии открытия курсов обновления знаний в Ханое 28 августа. Фото: ВИA

Выступая с руководящей речью на церемонии открытия, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам отметил, что в каждый период революции партия всегда уделяет особое внимание кадровым вопросам, а подготовка кадров определяется как ядро всех основных задач в партийном строительстве. Он процитировал слова покойного президента Хо Ши Мина о том, что кадры и кадровое дело - это важнейший вопрос и решающий фактор любой работы, кадры составляют основу всей работы, поэтому подготовка кадров - это коренная задача партии.



После 11-го съезда партии курсы повышения квалификации для кадров, выдвинутых на стратегические посты и в члены Центрального комитета партии, постоянно реформируются и становятся более профессиональными.

Как быстро достичь стратегических целей к столетию партии в 2030 году и 100-летию основания Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, в 2045 году, во многом зависит от качества человеческих ресурсов, прежде всего стратегических кадров, которые должны пройти обучение, реформировать свое мышление, видение и методику работы, а также соответствовать политическим добродетелям, морали, образу жизни, способностям и престижу для выполнения задач в новый период, считает лидер.



Он подчеркнул, что учащиеся курса должны укреплять чувство своей ответственности и прилагать усилия для успешного завершения программы класса. Курс действительно должен быть форумом, где учащиеся могут обмениваться информацией и обсуждать мнения, чтобы ясно и глубоко понять новые теоретические и практические вопросы, и в то же время делиться опытом управления и администрирования ответственных лиц, которые являются ключевыми должностными лицами центральных органов, провинций и городов центрального подчинения, чтобы применить полученные на этом курсе знания на практике, успешно выполняя поставленные перед ними политические задачи в ведомствах и рабочих подразделениях.



По словам товарища То Лама, члены Руководящего комитета, оргкомитет курса и эксперты-лекторы должны реализовать содержание таким образом, чтобы курс был по-настоящему эффективным, превращая знания в осознанность и действия, метод стратегического научного мышления для учащихся. В частности, особое внимание должно быть уделено новым методам обучения, максимально повышающим инициативу и креативность учащихся, уделяя особое внимание сочетанию теории с практикой.



Организация этих курсов – это не только ответственность, но и возможность для Руководящего комитета и оргкомитета курса накопить полезный опыт в организации мероприятий по обучению и подготовке руководителей партии и государства.

