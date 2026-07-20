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Реализация Резолюции № 06-NQ/TW: рассказывая миру историю Вьетнама
По мнению посла Фам Куанг Виня, бывшего заместителя министра иностранных дел, новое внешнеполитическое видение партии, отражённое в Резолюции № 06-NQ/TW, представляет собой составную часть единой стратегической системы и находится в неразрывной взаимосвязи с Резолюцией № 59-NQ/TW о международной интеграции, а также другими стратегическими резолюциями, посвящёнными развитию страны. Их концептуальная взаимодополняемость создаёт прочную основу для исторического перехода внешней информационной работы от модели участия, адаптации и восприятия к модели проактивного созидания, формирования и внесения вклада.
По словам посла Фам Куанг Виня, историю Вьетнама новой эпохи необходимо рассказывать уверенно и инициативно, показывая страну как активного участника ключевых процессов мирового развития. Вьетнам должен идти в ногу со временем, внося интеллектуальный вклад в решение вопросов мировой политики, глобальной экономики и дальнейшего развития человеческой цивилизации. «Вьетнам должен активно включаться в ключевые мировые тенденции – укрепление мира, сотрудничества и развития, трансформацию модели экономического роста, прорывы в области науки и технологий, инноваций, цифровой и зелёной трансформации. Именно эти тенденции сегодня определяют будущее мира», – подчеркнул посол Фам Куанг Винь.
Сегодня миссия по продвижению истории Вьетнама несёт миру образ страны с богатыми миролюбивыми традициями, но вместе с тем смелой и ответственной, готовой участвовать в решении глобальных вызовов – от борьбы с изменением климата до миротворческой деятельности ООН.
С наступлением цифровой эпохи стратегическое пространство внешней политики значительно расширилось, охватив наряду с традиционными и новые сферы, включая киберпространство и медиапространство. По словам заместителя директора Департамента базовой информации и внешней информационной работы Министерства культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Тхуата, несмотря на стремительное развитие цифровой инфраструктуры, насчитывающей почти 80 миллионов пользователей Интернета, 76 миллионов аккаунтов в социальных сетях и 127 миллионов мобильных подключений, Вьетнам по-прежнему в большей степени остаётся пользователем цифровых платформ, чем их создателем и владельцем. Это создаёт уязвимости, которыми могут воспользоваться технологии генеративного искусственного интеллекта и дипфейки для манипулирования информацией.
В условиях, когда противоборство за общественное сознание всё активнее переносится в цифровое пространство и оказывает непосредственное влияние на общественные настроения, внешняя информационная работа становится важнейшим инструментом «мягкой силы» государства и одним из элементов обеспечения цифрового суверенитета и информационной безопасности. Выступая 2 июля на конференции по итогам работы в сфере пропаганды, политического воспитания и работы с народными массами за первое полугодие 2026 года, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий профильным Отделом ЦК КПВ Чинь Ван Кует подчеркнул, что официальная информация должна носить упреждающий характер, обеспечивать широкое информационное присутствие и формировать общественное мнение. По его словам, промедление с информированием общества или уклонение от освещения сложных вопросов лишь создают благоприятную почву для слухов и деструктивной информации.
По словам заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, необходимо перейти от простого управления информацией к проактивному управлению общественным доверием. Основой такого подхода должны стать правдивая информация и реальные достижения страны, укрепляющие доверие общества.
Для дальнейшего уточнения этого сдвига посол Нгуен Фыонг Нга, бывший заместитель министра иностранных дел и бывший президент Вьетнамского союза организаций дружбы, утверждал, что границы между внутренней и внешней политикой необходимо размыть; укрепление взаимопонимания и уважения в межличностных обменах, в том числе в киберпространстве, имеет решающее значение для национальной безопасности, стабильности и долгосрочных интересов.
«Внешняя информация должна способствовать формированию консенсуса в обществе и укреплению доверия граждан, прежде чем обращаться к внешнему миру. «Каждый гражданин является своего рода послом Вьетнама. Поэтому необходимо повышать осведомлённость общества и чувство ответственности каждого, рассматривая эту работу как общую задачу всей политической системы», – подчеркнул посол Нгуен Фыонг Нга.
Для того чтобы преобразовать стратегические ориентиры, определённые Резолюцией № 06-NQ/TW, в действенные практические решения, внешняя информационная работа должна перейти от традиционного продвижения статичного образа страны к формированию «мягкой силы» государства и созданию интегрированной цифровой медиаэкосистемы. Для достижения этой цели, по мнению посла Нгуен Фыонг Нга, необходимо заблаговременно выявлять и направлять общественное мнение, активнее внедрять современные технологии для снижения зависимости от внешних платформ, а также укреплять тесную координацию между органами государственного управления, средствами массовой информации, технологическими компаниями, вьетнамской общиной за рубежом и создателями цифрового контента. Обновление подходов и переосмысление приоритетов, при котором укрепление общественного доверия становится ключевой задачей, позволит надёжно защищать национальные интересы и повысить эффективность внешней информационной работы в цифровую эпоху.