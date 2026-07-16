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Реализация на практике договорённостей о сотрудничестве между высшими руководителями Вьетнама и Республики Корея
На встрече министр Ле Хоай Чунг поздравил посла Чхве Ён Сама с успешным завершением срока работы во Вьетнаме и высоко оценил его весьма активный и инициативный вклад в содействие развитию отношений сотрудничества между двумя странами — Вьетнамом и Республикой Корея.
Министр отметил ряд выдающихся достижений в двусторонних отношениях за период работы посла, включая регулярный обмен делегациями высокого уровня, что способствовало укреплению политического доверия; сохранение за Республикой Корея позиции одного из ведущих экономических партнёров Вьетнама; дальнейшее расширение народной дипломатии и контактов между народами двух стран; усиление тесного сотрудничества и взаимной поддержки на региональных и международных форумах, что внесло важный вклад в поддержание мирной, стабильной обстановки, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Поздравляя посла Чхве Ён Сама с получением памятного знака «За вклад в развитие вьетнамской дипломатии», министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что это является высокой наградой, призванной отметить чувства и вклад посла в развитие отношений между двумя странами в прошедший период. Министр отметил основные направления по дальнейшему продвижению двусторонних отношений в предстоящий период; подтвердил готовность совместно с Республикой Корея обеспечить практическую реализацию договорённостей и обязательств о сотрудничестве между руководителями двух стран; приветствовал согласие Республики Корея сопровождать и поддерживать Вьетнам в новом этапе развития.
Министр Ле Хоай Чунг выразил уверенность, что благодаря богатому опыту, глубокому пониманию и особому отношению к Вьетнаму, независимо от занимаемой должности посол Чхве Ён Сам и впредь будет уделять внимание и содействовать дальнейшему развитию отношений сотрудничества между двумя странами в более практическом, эффективном и всестороннем направлении.
Посол Чхве Ён Сам выразил искреннюю благодарность министру Ле Хоай Чунгу и Министерству иностранных дел Вьетнама за постоянную поддержку, тесную координацию и создание благоприятных условий для успешного выполнения им своих обязанностей в период работы во Вьетнаме; выразил радость по поводу того, что ему довелось стать свидетелем и внести свой вклад в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Республикой Корея и Вьетнамом.
Поделившись своими глубокими впечатлениями и добрыми чувствами к стране и народу Вьетнама, особенно к социально-экономическому развитию Вьетнама, посол Чхве Ён Сам подчеркнул, что Вьетнам стал одним из ведущих важных партнёров Республики Корея в реализации её внешней политики в регионе, а Республика Корея стала надёжным партнёром Вьетнама в сотрудничестве во многих сферах.
Посол Чхве Ён Сам подтвердил, что после возвращения на родину, независимо от занимаемой должности, он будет и далее активно вносить вклад в развитие отношений между двумя странами.