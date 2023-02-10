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Реализация мер по защите вьетнамских граждан
Что касается двойного землетрясения в Турции и Сирии, г-н Доан Кхак Вьет поделился: «Еще раз мы хотели бы выразить наши глубокие соболезнования правительствам и народам этих двух стран в связи с огромным ущербом, причиненным землетрясением. Ранее, руководители Партии и Государства Вьетнама выразили соболезнования правительству и народу двух стран».
По словам г-на Доана Кхак Вьета, в последние дни посольство Вьетнама в Турции, а также посольство Вьетнама в Иране и по совместительству в Сирии, срочно связались с компетентными органами двух принимающих стран и представителями вьетнамской общины, чтобы узнать информацию о возможных пострадавших вьетнамских гражданах. «Пока активно ведутся спасательные работы, и информации о пострадавших вьетнамских гражданах в этих двух странах нет», - сказал Доан Кхак Вьет.
Заместитель официального представителя МИД подтвердил, что, следуя указаниям Министерства иностранных дел, посольство Вьетнама в Турции, посольство Вьетнама в Иране по совместительству в Сирии будут продолжать активно следить за развитием событий и принимать необходимые меры для защиты граждан.
Отвечая на вопрос о поддержке Вьетнамом Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения, официального представителя МИД Доан Кхак Вьет подчеркнул: «Отношения между Вьетнамом и Турцией, а также Сирией очень хорошие. Помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий также положительно воспринимается вьетнамской стороной».
* Говоря о затоплении корейского рыболовного судна в ночь на 4 февраля у берегов уезда Синан, провинция Чоннам, Южная Корея, в результате которого пропали без вести 9 из 12 членов экипажа, в том числе 2 члена экипажа, являющихся гражданами Вьетнама, г-н Доан Кхак Вьет сказал: «Посольство Вьетнама в Республике Корея сообщило, что двое пропавших без вести граждан еще не найдены. Поисково-спасательные работы все еще ведутся».
По словам г-на Доан Кхак Вьета, за последние дни посольство Вьетнама в Республике Корея связалось с семьями двух граждан, проинформировав их о необходимых процедурах, связанных с решением консульских и сопутствующих вопросов защиты граждан; высказалось о готовности принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов вьетнамских граждан.