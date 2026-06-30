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Реализация инвестиционных обязательств и укрепление роли бизнеса в отношениях между Вьетнамом и Лаосом
На церемонии подписания присутствовали и выступили в качестве свидетелей с лаосской стороны бывший член Политбюро, бывший Премьер-министр Пханкхам Випхаван, бывший член Политбюро, бывший заместитель Премьер-министра Сомсават Ленгсават, а также Министр сельского хозяйства и окружающей среды Линкхам Дуангсаван. Вьетнамскую сторону представляли Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Там, представители государственных органов, стратегических партнёров и деловых кругов обеих стран.
Подписанный проект реализуется в рамках Особой экономической зоны Лонгтхань – Вьентьян (особая экономическая зона Лонгвиенг) — образцового проекта площадью 557,28 га с общим объёмом инвестиций 1 млрд долларов США, расположенного в столице Лаоса. Это первый проект, на реализацию которого Правительство Лаоса выдало лицензию вьетнамскому предприятию с правом аренды земельного участка сроком до 99 лет. Проект также предусматривает ряд беспрецедентных льгот, включая право иностранцев на приобретение жилья, выдачу долгосрочных виз на проживание и значительные налоговые преференции по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
В настоящее время в особой экономической зоне успешно функционируют поле для гольфа международного стандарта на 36 лунок и образцовый жилой квартал с элитными виллами, расположенными вдоль реки. В соответствии с утверждённым планом продолжается строительство крупных объектов социальной инфраструктуры, включая пятизвёздочный отель, международную больницу, общеобразовательный школьный комплекс и международный торговый центр. Предполагается, что проект станет современной высокотехнологичной особой экономической зоной, способствующей привлечению инвестиций и ускорению экономического развития Лаоса.
Выступая на церемонии, генеральный директор KN Vientiane Group Ле Хюи Хоанг отметил, что подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве стало важной вехой в реализации проекта и очередным шагом на пути воплощения ключевых ценностей, которыми руководствуется компания. По его словам, KN Vientiane Group неизменно стремится создавать объекты недвижимости, обладающие реальной ценностью, отвечающие растущим потребностям клиентов и одновременно способствующие повышению качества городской среды и уровня жизни населения.
По мнению руководства компании, успешная реализация масштабного проекта в современных рыночных условиях зависит не только от продуманной инвестиционной стратегии, качественного продукта и долгосрочного видения, но прежде всего от выбора надёжных партнёров, разделяющих единые цели, профессиональные возможности и стремление к достижению масштабных результатов. Именно поэтому после всестороннего анализа и тщательного отбора компания приняла решение выбрать Real Concept Real Estate Sole Co., Ltd своим стратегическим партнёром. В KN Vientiane Group высоко оценивают профессионализм компании, её способность эффективно работать на рынке и устойчивую деловую репутацию, которую она приобрела в Лаосе.
Генеральный директор KN Vientiane Group подтвердил намерение компании и далее концентрировать необходимые инвестиционные ресурсы, обеспечивать безусловное качество реализуемых проектов, соблюдение сроков строительства инфраструктуры и полное выполнение всех обязательств перед клиентами и стратегическими партнёрами.
Выступая на церемонии подписания, директор Real Concept Real Estate Sole Co., Ltd Буавиенг Чампафан отметил, что стратегия развития компании уже давно выходит за рамки исключительно коммерческой деятельности. Основное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, прежде всего строительству сети образовательных учреждений, реализация которых уже активно ведётся. Кроме того, компания разработала планы строительства международной больницы, многофункционального спортивного комплекса, курортной зоны, объектов сферы услуг и развлечений, высокотехнологичного парка, а также современных жилых комплексов с полной инфраструктурой и широким спектром услуг, соответствующих растущим требованиям к качеству жизни в Лаосе.
Особо руководитель Real Concept подчеркнул, что духовные ценности и исторические традиции дружбы между народами Лаоса и Вьетнама останутся прочной основой дальнейшего экономического сотрудничества двух стран в новых условиях. По словам Буавиенга Чампафана, если в прошлом народы Лаоса и Вьетнама плечом к плечу боролись против общего врага за национальную независимость, то сегодня народы и деловые круги двух стран будут столь же сообща вносить практический вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического развития Лаоса и Вьетнама.
Проект сотрудничества по развитию недвижимости в Особой экономической зоне Лонгтхань – Вьентьян наглядно отражает дух дружбы, партнёрства и общей приверженности процветающему развитию предприятий двух стран. По оценке экономических экспертов, сотрудничество между одним из крупнейших вьетнамских инвесторов в Лаосе и авторитетной лаосской компанией, полностью основанной на национальном капитале, станет важным стимулом для развития сегмента элитной недвижимости во Вьентьяне и внесёт вклад в дальнейшее углубление внешнеэкономических связей, а также особых отношений между Вьетнамом и Лаосом.