Реализация задач по обеспечению обслуживания населения в период празднования Лунного Нового года 2026

Торговый павильон, обслуживающий покупателей в период праздника Лунного Нового года Биньнго, в супермаркете GO! города Кантхо. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную депешу № 07/CĐ-TTg от 1 февраля 2026 года, направленную министерствам, ведомствам центрального уровня, органам, подчинённым Правительству, а также председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, с требованием активизировать выполнение задач по обеспечению населения в период празднования Лунного Нового года Биньнго 2026 (год Огненной лошади).



В депеше отмечается, что в целях тщательной подготовки и обеспечения необходимых условий для встречи Нового 2026 года, радостного празднования весны и Лунного Нового года Биньнго, Премьер-министр требует от министерств, отраслей и местных органов власти, в рамках их функций и полномочий, сосредоточиться на синхронном и эффективном выполнении задач и решений, предусмотренных директивой 55-CT/TW Секретариата ЦК и директивой 36/CT-TTg Премьер-министра о проведении Лунного Нового года Биньнго 2026 года в радостной, здоровой, безопасной и экономной атмосфере.



В частности, Премьер-министр поручил сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач.



Министерству промышленности и торговли поручено внимательно отслеживать ситуацию на рынке, руководить подготовкой достаточных объёмов товаров первой необходимости, не допуская дефицита и перебоев в поставках, которые могли бы привести к необоснованному росту цен; активно реализовывать программы стабилизации рынка, соединения спроса и предложения, доставки вьетнамских товаров в сельские районы, промышленные зоны, отдалённые и труднодоступные местности. Одновременно, в координации с местными органами, усилить борьбу с контрабандой, торговыми махинациями и контрафактной продукцией; контролировать происхождение и качество товаров; гарантировать достаточное снабжение бензином, нефтепродуктами и электроэнергией для производства, бизнеса и повседневной жизни населения.



Министерству финансов поручено возглавить работу по обеспечению своевременного и полного назначения и выплаты пособий по социальному страхованию, страхованию от безработицы и медицинскому страхованию; осуществить единовременную выплату пенсий и социальных пособий за два месяца (февраль и март 2026 года) в феврале 2026 года, чтобы создать благоприятные условия для получателей социальных выплат в период празднования Тэта. Одновременно Министерство обязано обеспечить своевременную выдачу товаров из государственных резервов строго по назначению, особенно в районах, пострадавших от стихийных бедствий и наводнений.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды поручено обеспечить баланс спроса и предложения на основные продовольственные товары; своевременно регулировать поставки для внутреннего рынка, между регионами и на экспорт с целью стабилизации цен. Усилить контроль качества, обеспечить безопасность пищевых продуктов, воздуха и источников бытовой воды. Одновременно обеспечить бесперебойное движение товаров через пограничные пункты пропуска, не допуская заторов по субъективным причинам; оперативно устранять трудности, возникающие по объективным факторам.



Министерству культуры, спорта и туризма поручено руководить организацией разнообразных художественных программ, соответствующих национальным традициям и обычаям, способствующих сохранению культурных ценностей и обеспечению радостного, безопасного и экономного празднования Тэта. Усилить государственное управление в сфере фестивалей и туризма; требовать от предприятий открытого размещения цен и недопущения необоснованного завышения или навязывания цен туристам.



Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения поручено заблаговременно разработать планы по обеспечению достаточных транспортных средств для обслуживания населения и соотечественников, возвращающихся на родину для встречи Тэта; с учётом конкретных условий принимать решения об организации праздничных фейерверков, обеспечивая их экономность, безопасность и соответствие установленным нормам. Местные органы власти должны эффективно реализовывать политику социального обеспечения, всесторонне заботиться о материальной и духовной жизни населения; контролировать своевременную выплату заработной платы и праздничных премий работникам; усилить санитарно-экологическое управление, поддерживать ухоженный, зелёный, чистый и красивый облик общественных пространств и туристических зон.



Министерства, ведомства и местные органы власти продолжают строго выполнять меры по обеспечению баланса спроса и предложения товаров и контролю цен; надлежащим образом организовать визиты и поздравления ветеранов революции, матерей-героинь Вьетнама, инвалидов войны, семей павших героев, лиц, имеющих заслуги перед революцией, представителей национальных меньшинств, выдающихся религиозных деятелей, а также подразделений вооружённых сил, несущих службу в праздничные дни.



Премьер-министр потребовал строго соблюдать положение о запрете организации визитов и поздравлений вышестоящего руководства с Тэтом; не формировать делегации Центральных органов для поздравлений местных властей; категорически запрещается использование бюджетных средств и государственного имущества для вручения и обмена новогодними подарками в нарушение установленных правил. Сразу после окончания праздничных выходных органы и подразделения обязаны оперативно приступить к работе, не допуская задержек в административных процедурах, а также не проводить приёмы, застолья и поздравления в рабочее время.



Вьетнамскому телевидению, Радио «Голос Вьетнама» и Вьетнамскому информационному агентству поручено возглавить и координировать информационно-пропагандистскую работу в соответствии с указаниями Партии и Государства; своевременно информировать о ситуации на рынке, ценах, общественной безопасности, безопасности дорожного движения, профилактике пожаров и взрывов; отражать атмосферу встречи весны и празднования Тэта в стране и среди вьетнамской диаспоры за рубежом.



Заместители Премьер-министра в рамках распределённых сфер ответственности несут ответственность за руководство выполнением настоящей депеши; Канцелярия Правительства осуществляет мониторинг, контроль и докладывает компетентным органам в установленном порядке.