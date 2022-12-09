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Реализация Вьетнамом рекомендаций по правам человека в сфере труда и общества добилась выдающихся результатов

Во второй половине дня 8 декабря состоялся семинар по обновлению выполнения рекомендаций по правам человека в сфере труда и общества в рамках цикла III универсального периодического обзора (UPR) Совета по правам человека Организации Объединенных Наций
  На мероприятии. Фото: VGP  
Во второй половине дня 8 декабря состоялся семинар по обновлению выполнения рекомендаций по правам человека в сфере труда и общества в рамках цикла III универсального периодического обзора (UPR) Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, организованный Министерством труда, инвалидов и социальных вопросов, прошел в онлайн и офлайн формах в Ханое.

Конференция проходила под председательством заместителя министра Министерства труда, инвалидов и социальных вопросов Нгуен Тхи Ха, с участием представителей подразделений Министерства труда, инвалидов и социальных вопросов, министерств, ведомств, Управления Руководящего комитета по правам человека и представителей международных организаций, политических и общественных организаций Вьетнама.

Это важное мероприятие было организовано для обмена информацией о выполнении рекомендаций, принятых Вьетнамом в рамках III цикла Универсального периодического обзора по правам человека (Механизм УПО) Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в области труда и общества. В то же время было важно обсудить трудности и предложить решения в ближайшее время и подготовиться к процессу разработки Национального доклада о IV цикле Механизма УПО.

На конференции докладчики, представляющие Министерство иностранных дел и подразделения Министерства труда, инвалидов и социальных вопросов, рассказали о достижениях, трудностях и проблемах в реализации Рекомендаций УПО III.

Семинар подтвердил, что за последние 13 лет Вьетнам активно и ответственно участвовал в механизме УПО, а скорость принятия и выполнения Рекомендаций неуклонно росла в течение 3 циклов, демонстрируя, что институциональный, ресурсный и финансовый потенциал Вьетнама постоянно укрепляется и расширяется.

Участники семинара также рассказали о трудностях, проблемах и решениях, которые необходимо продвигать в соответствующем содержании, чтобы обеспечить более эффективное и своевременное выполнение Рекомендаций механизма УПО в ближайшее время, особенно при подготовке к процессу разработки Национального доклада о IV цикле Механизма УПО.

ВИА/ИЖВ

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