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Реакция на риск мировой экономической рецессии
Прогнозируется, что Вьетнам как страна с открытой экономикой, сильно зависящая от импорта сырья для производства и экспорта, столкнется с риском увеличения риска глобальной рецессии, поскольку многие центральные банки по всему миру постоянно повышали процентные ставки для сдерживания инфляции. По этому поводу репортер ВИА взял интервью у кандидата наук Ле Тхи Тхуи Вана, заместителя директора Института финансовой стратегии и политики при Министерстве финансов.
Кандидат наук Ле Тхи Тхуи Ван сказала, что в нынешних условиях причина инфляции в мире в основном связана с завышением цен. Кроме того, в некоторых странах, таких как США, ЕС или другие развитые страны, такие как Великобритания, инфляция также вызвана спросом. Поэтому постоянное повышение процентных ставок центральными банками, скорее всего, приведет к стагнации инфляции. Кроме того, прогнозы о том, что ЕЦБ и ФРС продолжат повышать процентные ставки, могут подорвать доверие бизнеса и потребителей, что, в свою очередь, может привести к экономическому спаду.
По словам Ле Тхи Тхуи Вана, экономический спад 1970 года и нынешнюю глобальную экономическую ситуацию объединяет то, что инфляция высока, но рост ограничен. Что касается решений по контролю над инфляцией и стабилизации роста, центральные банки тогда или сейчас решили и решают повысить процентные ставки.
Урок, извлеченный из экономического спада 1970 года, заключается в использовании экономической теории предложения. Соответственно, от побочных эффектов предложения мировая экономика на тот момент не впадала в затяжную рецессию после этого. Суть этой теории лежит в основе современной политики, упомянутой министром финансов США на Всемирном экономическом форуме в начале января 2022 года для сдерживания инфляции и стабилизации роста.
Ле Тхи Тхуи Ван подчеркнула, что это не оптимистичный прогноз, учитывая текущее состояние экономики Вьетнама, а также результаты, достигнутые Вьетнамом за последние 9 месяцев.
В частности, рост ВВП Вьетнама за первые 9 месяцев 2022 года достиг 8,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий девятимесячный прирост за последние 10 лет, а также один из самых сильных в Азии.
Однако в условиях мировых колебаний и риска рецессии в крупных экономиках Вьетнам должен предвидеть риски. Во-первых, это импортированная инфляция. Во-вторых, у США и Европы все еще есть возможность повышать процентные ставки, поэтому это окажет влияние на мировой финансовый рынок, через который пострадает и Вьетнам, особенно в связи с колебаниями обменного курса. Недавно Государственный банк вмешался в валютный рынок, чтобы стабилизировать обменный курс, поэтому золотовалютные резервы также истощаются. Это тоже вызов.
Что касается Госбанка скорректировал некоторые процентные ставки с 23 сентября, Ле Тхи Тхуи Ван сказала, что с одной стороны, цель повышения процентной ставки – обеспечить реальные положительные процентные ставки. Кроме того, повышение процентной ставки направлено на сокращение разрыва между процентными ставками в донгах и долларах США, тем самым стабилизируя обменный курс. Кроме того, повышение процентных ставок также способствует обеспечению интересов потребителей, и это тоже сигнал рынка, потому что Вьетнам не может выйти за рамки рыночной тенденции.
С другой стороны, повышение процентных ставок также окажет влияние на экономику. Соответственно, когда входная процентная ставка увеличивается, выходная процентная ставка коммерческих банков также должна корректироваться, и даже несмотря на то, что правительство рекомендует стабилизировать кредитные ставки. Дело в том, что для сохранения стабильности кредитных ставок коммерческие банки вынуждены сокращать входные расходы, внедрять цифровизацию или другие меры. В то же время, когда входная процентная ставка увеличивается, чистая прибыль коммерческих банков будет уменьшаться.
Кроме того, повышение процентных ставок приведет к увеличению производственных затрат предприятий, поэтому потребность в кредитах для расширения производства и бизнеса предприятий будет снижена, что повлияет на потенциал роста экономики.
Говоря о решениях, на которых Вьетнам должен сосредоточиться, чтобы справиться с рисками, связанными с упадком мировой экономики, тем самым поддерживая импульс роста и стабилизируя макроэкономические балансы, Ле Тхи Тхуи Ван отметила, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на ускорении освоения государственного инвестиционного капитала, ускорении реализации решений программы восстановления и развития экономики, потому что это один из двигателей роста Вьетнама в 2022 и 2023 гг. В этой программе властям необходимо устранить препятствия для реализации программы субсидирования процентной ставки в размере 2% и реализации Постановления Правительства № 31/2022/ NĐ-CP от 20 мая 2022 г. «О поддержке процентной ставки из государственного бюджета по кредитам предприятий, кооперативов и хозяйственных хозяйств», с тем чтобы капитал мог скорее попасть к предприятиям.
Что касается денежно-кредитной политики, ее осуществление должно быть осторожным, активным, гибким и направленным на обеспечение стабильности процентных ставок для поддержки экономики и стабилизации обменного курса. Для налогово-бюджетной политики необходимо расставлять приоритеты и развиваться в разумном и целенаправленном направлении; политика налогообложения и сборов должна быть пересмотрена, чтобы наилучшим образом поддерживать бизнес, восстанавливать производство и экономический рост.
Наряду с этим необходимо принять меры по управлению ценами, а также контролю над инфляцией, чтобы обеспечить инфляцию ниже целевого уровня в 4%. Прежде всего, фискальная и денежно-кредитная политика, а также другие решения должны соответствовать Директиве 15/CT-TTg премьер-министра, недавно изданной 16 сентября 2022 г. о задачах и решениях, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции, стимулирование роста и обеспечение основных балансов экономики в новой ситуации.
Кроме того, исходя из мирового опыта выхода из кризиса 1970-х годов на основе экономической теории предложения, Вьетнаму необходимо улучшить производственные мощности и построить независимую, самодостаточную и интегрированную экономику. Такая ориентация поможет Вьетнаму не сильно зависеть от внешних источников, помогая свести к минимуму ущерб, вызванный сбоями в мировых цепочках поставок и политикой Китая «нулевого COVID-19». Это решения, которые Вьетнам может полностью реализовать для достижения лучших результатов в 2022 и 2023 годах.