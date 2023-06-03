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Ратификация Соглашения о взаимной правовой помощи в гражданской сфере между Вьетнамом и Лаосом

Ратифицированное соглашение будет способствовать модернизации правовой базы взаимной правовой помощи по гражданским делам между компетентными органами Вьетнама и Лаоса
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Фото: ВИА  
В соответствии с положениями Конституции и закона, президент Во Ван Тхыонг только что подписал Решение № 588/2023/QD-CTN о ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи в гражданской сфере между Социалистической Республикой Вьетнам и Лаосской Народно-Демократической Республики по предложению Правительства в Приложении № 269/TTr-CP от 22 мая 2023 г.

Ратифицированное соглашение будет способствовать модернизации правовой базы взаимной правовой помощи по гражданским делам между компетентными органами Вьетнама и Лаоса, и в то же время добавит положения по совершенствованию правовой базы, способствуя укреплению хороших отношений между двумя странами.

Ратификация Соглашения направлена на реализацию политики Партии и Государства по укреплению международного сотрудничества в области права и совершенствованию правового механизма защиты законных прав и интересов вьетнамских граждан и юридических лиц за рубежом в соответствии с Резолюцией № 27-NQ/TW от 9 ноября 2022 г. 6-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва о продолжении строительства и совершенствования правового социалистического государства Вьетнам в новый период.

ИЖВ/ВИА

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