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Расширяются новые инвестиционные возможности между регионами Вьетнама и Бельгии
Выступая на форуме, секретарь партийного комитета провинции Тэйнинь Нгуен Ван Кует отметил, что традиционно дружественные отношения между Вьетнамом и Бельгией, а также Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) открывают новые возможности для расширения инвестиций, торговли и более глубокого участия компаний двух стран в глобальных цепочках создания стоимости.
Нгуен Ван Кует подчеркнул: «Экономика провинции Тэйнинь превышает 14 млрд долларов США, и регион входит в десятку крупнейших экономик Вьетнама. Провинция занимает стратегическое положение, соединяя Хошимин с рядом стран АСЕАН. Поэтому мы стремимся стать надёжным партнёром для бельгийского бизнеса, особенно в таких сферах, как циркулярная экономика, чистая энергетика, экологические технологии, биотехнологии и современное сельское хозяйство. Мы всегда готовы создавать максимально благоприятные условия для бельгийских инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве и развитии в нашей провинции».
Оценивая Тэйнинь как регион с большим потенциалом для привлечения новой волны европейских инвестиций благодаря его стратегическому расположению, посол Нгуен Ван Тхао отметил, что в условиях успешной реализации EVFTA многие бельгийские компании проявляют интерес к расширению сотрудничества с Вьетнамом, особенно в областях логистики, «зелёной» промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства и устойчивого развития.
Посол выразил уверенность, что благодаря чётким приоритетам развития и готовности местных властей сопровождать инвесторов Тэйнинь будет и дальше повышать свою привлекательность для бельгийских и европейских компаний.
Представляя инвестиционный потенциал региона, заместитель председателя Народного комитета провинции Хюинь Ван Шон сообщил, что в настоящее время в Тэйнине реализуется более 2 000 действующих инвестиционных проектов с совокупным зарегистрированным капиталом около 26 млрд долларов США, что позволяет провинции входить в число лидеров страны по привлечению прямых иностранных инвестиций.
По его словам: «Провинция Тэйнинь вошла в тройку лучших регионов Вьетнама по результатам реформирования деловой среды за двадцатилетний период оценки Индекса конкурентоспособности провинций (PCI) в 2005–2025 годах. Это подтверждает наши усилия по сопровождению бизнеса и созданию максимально благоприятных условий для инвесторов. Мы рассчитываем на дальнейшее привлечение бельгийских инвесторов, особенно в такие сферы, как высокотехнологичное сельское хозяйство, подготовка кадров, умные города, искусственный интеллект и цифровая трансформация».
В ходе форума представители бельгийского бизнеса отметили высокий инвестиционный потенциал Тэйниня и благоприятные условия для инвесторов.
Исполнительный директор компании Swiss Asia Partner SA Филипп Фан Ван Хо заявил, что форум предоставляет хорошую возможность для ознакомления международных инвесторов с возможностями Тэйниня и Вьетнама в целом. По его словам, компания уже реализует проекты во Вьетнаме и отмечает благоприятную инвестиционную среду и поддержку инвесторов со стороны властей провинции.
Директор компании Shareholder Yellow Bird Карл Дестроопер, работающей в Тэйнине уже много лет, отметил: «Провинциальные власти оказывают серьёзную поддержку бизнесу и помогают быстро оформлять необходимые разрешительные документы. Это особенно важно, поскольку рынок находится на стадии активного роста и развития».
Помимо деловых встреч и переговоров, в рамках форума состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией вьетнамских интеллектуалов в Бельгии и Люксембурге и провинцией Тэйнинь.
Соглашение направлено на укрепление взаимодействия между вьетнамскими специалистами и учёными за рубежом и провинцией в сферах научных исследований, инноваций и подготовки высококвалифицированных кадров.
Ключевым событием форума стало вручение инвестиционного сертификата проекту строительства молочного завода Be Milk компании Swiss Asia Partner в промышленной зоне Prodezi (коммуна Лыонгхоа, провинция Тэйнинь). Общий объём инвестиций в проект превышает 100 млн долларов США.