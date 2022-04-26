Расширяется тренд брендированной курортной недвижимости

По данным CBRE Vietnam, с восстановлением туристической отрасли внутренние туристы будут продолжать играть ключевую роль в течение 2022 года. В настоящее время Вьетнам восстановил ряд регулярных международных маршрутов. Однако некоторые ключевые туристические рынки, такие как Китай, Корея и Тайвань (Китай), не смогли снова быстро вырасти, поскольку эти страны по-прежнему придерживаются осторожной политики.

Пандемия COVID-19 способствовала изменению туристического «вкуса», в результате чего места, расположенные близко и легко доступные, привлекают больше посетителей.

По словам заместителя директора отдела исследований и консалтинга CBRE Vietnam Фам Нгок Тхиен Тханя, тенденция туризма рядом с домом в 2020 году также частично меняет рынок курортной недвижимости. Потоки инвестиционного капитала начали перемещаться с традиционных рынков, таких как Дананг и Кханьхоа, в новые районы, такие как Бариа-Вунгтау и Биньтхуан. Кроме того, информация об активно реализуемых ключевых инфраструктурных проектах, таких как международный аэропорт Лонгтхань, аэропорт Фантхиет, скоростная автомагистраль Фантхиет-Заужай... способствует повышению устойчивости двух зон этой области.

В Бариа-Вунгтау впервые запущены три новых проекта: Hyatt Regency Ho Tram Residences, Ixora Ho Tram by Fusion и Venezia Beach Binh Chau. Рынок Бариа-Вунгтау становится все более динамичным благодаря расцвету курортных и развлекательных комплексов, растущему присутствию авторитетных инвесторов и международных управленческих подразделений, таких как Hyatt, Banyan Tree, Lodgis Hospitality, Best Western, Cross Hotels & Resort. В результате средняя цена продаж на рынке провинции постоянно повышалась и достигла совокупного среднегодового роста в 2018–2021 гг. на уровне 21% в год.

Рынок туризма и курортов Биньтхуана в настоящее время активно возрождается после длительного периода «спячки» и, как ожидается, «взорвется» в период 2022–2025 годов, чему будет способствовать ускорение инфраструктурной волны. Средняя цена продаж на рынке во всей провинции зафиксировала CAGR 2017-2021 KA2 16%/год…