Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Расширяется и углубляется Вьетнамско-Российское всеобъемлющее стратегическое партнерство

6 апреля в Правительстве под сопредседательством вице-премьера Чан Хонг Ха и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось 24-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, экономике-торговле и науке-технологиям между Вьетнамом и Россией.
  Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха. Фото: Ван Диеп/ВИА  
На заседании со стороны Вьетнама приняли участие Посол Вьетнама в Российской Федерации, руководители Аппарата Правительства, министерств иностранных дел, промышленности и торговли, планирования и инвестиций, науки и технологии, финансов, образования и подготовки кадров, культуры, спорта и туризма, транспорта, Государственного банка, а также представители многих отраслей и предприятий Вьетнама.

Со стороны Российской подкомиссии присутствовали Посол Российской Федерации во Вьетнаме, руководители Аппарата Правительства, министерств и отраслей: экономического развития; энергетики, промышленности и торговля; науки и высшего образования, транспорта, Центрального банка России и представители ряда ведомств и крупных предприятий России.

Выступая на встрече, вице-премьер Чан Хонг Ха подтвердил, что Вьетнам ценит и желает, чтобы Вьетнамско-Российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжало развиваться, углубляться и достигать многих реальных результатов в ближайшем будущем. В то же время он подтвердил, что эта встреча является благоприятной возможностью для двух сторон обсудить и согласовать меры по укреплению двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны Дмитрий Чернышенко высоко оценил тот факт, что обе стороны провели 24-е заседание в очном формате после пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что Россия считает Вьетнам своим самым важным партнером в регионе и желает расширять и углублять всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами.

На заседании два подкомитета вместе рассмотрели и подвели итоги выполнения Протокола 23-го заседания, предлагали, обменивались и согласовывали меры по развитию двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки - техники, культуры - туризма, а также оперативно устранили препятствия в ряде совместных проектов.

В области экономики и торговли обе стороны договорились эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, создавать благоприятные условия для взаимного доступа на рынки, особенно рынки сильных и не конкурирующих напрямую товаров. В области образования и подготовки кадров стороны договорились в ближайшее время подписать Соглашение в области образования на основе Соглашения 2005 г., организовать Второй Форум ректоров вьетнамских и российских университетов и координировать свои действия в преподавании вьетнамского и русского языков. В области культуры и спорта стороны договорились об организации Дней культуры России во Вьетнаме в 2023 году, более эффективной реализации Программы культурного сотрудничества на период 2022 - 2024 годов, укреплении сотрудничества в области спорта высших достижений…

Кроме того, стороны заявили, что Межправительственной комиссии следует и далее повышать свою роль в координации проектов и соглашений о сотрудничестве между двумя странами, продолжать предлагать новые и перспективные направления сотрудничества, такие как реагирование на изменение климата, цифровое правительство, подтверждая, что тщательная подготовка содержания для Заседания, а также Протокола 24-го заседания Межправительственной комиссии внесет важный вклад в углубление и содержание договоренностей.

Два вице-премьера приветствовали организацию бизнес-форума в рамках визита во Вьетнам Д.Чернышенко. Они пришли к единому мнению о том, что непосредственная встреча представителей деловых кругов двух стран и обсуждение возможностей и перспектив сотрудничества дадут возможность получить актуальную информацию об среде и инвестиционной политике, а также откроют возможности для развития сотрудничества, что принесет практические выгоды обеим сторонам. Стороны согласились, что необходимо приложить усилия для сохранения темпов роста двустороннего торгового сотрудничества, в котором предприятия двух стран играют очень важную роль.

В завершение заседания Чан Хонг Ха и Д. Чернышенко подписали протокол 24-го заседания Вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и договорились о проведении следующего заседания в России в 2024 году, стали свидетелями церемонии подписания соглашений о сотрудничестве в области науки и высоких технологий.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Новые возможности сотрудничества для предприятий Вьетнама и России

Новые возможности сотрудничества для предприятий Вьетнама и России

6 апреля 2023 г. в Международном конференц-центре состоялся бизнес-форум на тему «Вьетнам – Россия: новые возможности и перспективные направления сотрудничества», в котором приняли участие более 200 предприятий двух стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top