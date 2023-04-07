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Расширяется и углубляется Вьетнамско-Российское всеобъемлющее стратегическое партнерство
Со стороны Российской подкомиссии присутствовали Посол Российской Федерации во Вьетнаме, руководители Аппарата Правительства, министерств и отраслей: экономического развития; энергетики, промышленности и торговля; науки и высшего образования, транспорта, Центрального банка России и представители ряда ведомств и крупных предприятий России.
Выступая на встрече, вице-премьер Чан Хонг Ха подтвердил, что Вьетнам ценит и желает, чтобы Вьетнамско-Российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжало развиваться, углубляться и достигать многих реальных результатов в ближайшем будущем. В то же время он подтвердил, что эта встреча является благоприятной возможностью для двух сторон обсудить и согласовать меры по укреплению двустороннего сотрудничества.
Со своей стороны Дмитрий Чернышенко высоко оценил тот факт, что обе стороны провели 24-е заседание в очном формате после пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что Россия считает Вьетнам своим самым важным партнером в регионе и желает расширять и углублять всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами.
На заседании два подкомитета вместе рассмотрели и подвели итоги выполнения Протокола 23-го заседания, предлагали, обменивались и согласовывали меры по развитию двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки - техники, культуры - туризма, а также оперативно устранили препятствия в ряде совместных проектов.
В области экономики и торговли обе стороны договорились эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, создавать благоприятные условия для взаимного доступа на рынки, особенно рынки сильных и не конкурирующих напрямую товаров. В области образования и подготовки кадров стороны договорились в ближайшее время подписать Соглашение в области образования на основе Соглашения 2005 г., организовать Второй Форум ректоров вьетнамских и российских университетов и координировать свои действия в преподавании вьетнамского и русского языков. В области культуры и спорта стороны договорились об организации Дней культуры России во Вьетнаме в 2023 году, более эффективной реализации Программы культурного сотрудничества на период 2022 - 2024 годов, укреплении сотрудничества в области спорта высших достижений…
Кроме того, стороны заявили, что Межправительственной комиссии следует и далее повышать свою роль в координации проектов и соглашений о сотрудничестве между двумя странами, продолжать предлагать новые и перспективные направления сотрудничества, такие как реагирование на изменение климата, цифровое правительство, подтверждая, что тщательная подготовка содержания для Заседания, а также Протокола 24-го заседания Межправительственной комиссии внесет важный вклад в углубление и содержание договоренностей.
Два вице-премьера приветствовали организацию бизнес-форума в рамках визита во Вьетнам Д.Чернышенко. Они пришли к единому мнению о том, что непосредственная встреча представителей деловых кругов двух стран и обсуждение возможностей и перспектив сотрудничества дадут возможность получить актуальную информацию об среде и инвестиционной политике, а также откроют возможности для развития сотрудничества, что принесет практические выгоды обеим сторонам. Стороны согласились, что необходимо приложить усилия для сохранения темпов роста двустороннего торгового сотрудничества, в котором предприятия двух стран играют очень важную роль.
В завершение заседания Чан Хонг Ха и Д. Чернышенко подписали протокол 24-го заседания Вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и договорились о проведении следующего заседания в России в 2024 году, стали свидетелями церемонии подписания соглашений о сотрудничестве в области науки и высоких технологий.