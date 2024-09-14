Расширенная программа иммунизации - надежная защита от эпидемий

За последние 40 лет сотни миллионов доз вакцин были бесплатно предоставлены вьетнамским женщинам и детям, что в значительной степени способствовало снижению младенческой и материнской смертности.

С тех пор как в 1981 году Вьетнам ввел РПИ - национальную программу иммунизации, миллионы детей были защищены от болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, включая полиомиелит, корь, столбняк и дифтерию.

Программа реализуется синхронно во всех провинциях и городах, обеспечивая всем людям, особенно детям, возможность доступа к качественным медицинским услугам, основанным на предоставлении бесплатных вакцин.

В рамках программы предоставляются вакцины против 11 инфекционных заболеваний, включая туберкулез, дифтерию, коклюш, столбняк, корь, полиомиелит, гепатит B, пневмонию/менингит, вызванный Hib, японский энцефалит B, краснуху и рота.

За последние 40 лет программа способствовала искоренению полиомиелита в 2000 году, столбняка новорожденных в 2005 году и значительному снижению уровня инфекционных заболеваний.

Несмотря на замечательные результаты, работа по вакцинации во Вьетнаме по-прежнему сталкивается со многими проблемами, поскольку инфекционные заболевания в мире остаются непредсказуемыми, а недавняя пандемия COVID-19 сильно повлияла на уровень вакцинации.

Кроме того, загрязнение окружающей среды, изменение климата, стихийные бедствия, наводнения и урбанизация создают благоприятные условия для повторного появления, распространения и вспышек инфекционных заболеваний. В это время, когда по всей стране начался новый учебный год, возрастает риск заражения учащихся инфекционными заболеваниями, особенно теми, которые передаются через дыхательные пути.

Доктор Анджела Пратт, главный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме, сообщила, что с 2021 года сотни тысяч детей во Вьетнаме не были привиты из-за пандемии COVID-19 и нехватки вакцин.

В результате уровень вакцинации среди детей резко снизился, что стало беспрецедентным более чем за 20 лет. Это привело к росту числа случаев заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как дифтерия и коклюш, а также к опасениям по поводу риска широкомасштабных вспышек кори.

По данным Департамента профилактической медицины при Министерстве здравоохранения, за последние несколько месяцев во многих провинциях и городах произошла сильная вспышка кори, в результате которой было зарегистрировано более 2 000 случаев заболевания и смертей.

В Хошимине зарегистрировано более 600 случаев заболевания корью и три смерти, что более чем в 8 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С конца 2023 по начало 2024 года Министерство здравоохранения организовало вакцинацию тех, кто не был полностью привит против 11 инфекционных заболеваний, предусмотренных программой.

В преддверии нового учебного года министерство объявило неделю вакцинации и объявило кампанию по вакцинации против кори на 2024 год, в рамках которой будут прививаться дети в возрасте от 1 до 10 лет, а не только дети в возрасте 9-18 месяцев.

Директор Департамента профилактической медицины Хоанг Минь Дык сообщил, что на первом этапе кампании будут привиты 18 провинций и городов с более чем 100 районами, входящими в группу риска.

В общей сложности более 1 миллиона доз вакцин, введенных в рамках этой кампании, являются бесплатными. Министерство усилит координацию с Министерством образования и профессиональной подготовки при рассмотрении и составлении списка дошкольников и учеников, подлежащих вакцинации. В то же время, местным властям рекомендуется проводить разъяснительную работу о важности вакцинации.



Чтобы сохранить достигнутые результаты вакцинации, министерство здравоохранения рекомендует властям всех уровней, ведомствам и организациям тщательно контролировать программы вакцинации, обеспечивая достаточное финансирование.

Постоянный комитет Национального собрания также согласился выделить дополнительный бюджет в размере более 424,5 млрд донгов на закупку 11 видов вакцин в 2024 году и резервов в первые 6 месяцев 2025 года.

Согласно резолюции правительства 104/NQ-CP, в период 2021-2030 годов в программу будут включены четыре важные вакцины. В частности, ротавирусная вакцина и пневмококковая вакцина (PCV) будут пилотированы в пяти провинциях и городах в 2025 году и распространены по всей стране в 2030 году.

Вакцина против рака шейки матки (ВПЧ) будет введена к 2026 году для девочек в возрасте 11 лет, а вакцина против гриппа - с 2030 года в 20 провинциях и городах.

Четыре вакцины, добавленные в программу, помогут повысить уровень вакцинации и защитить здоровье людей, особенно женщин и детей.