Расширение экономических прав женщин нацменьшинств во Вьетнаме

Проект AWEEV направлен на то, чтобы более 2.600 женщин и мужчин нацменьшинств в уезде Куангбинь провинции Хажанг и уезде Тамдыонг провинции Лайтяу получили выгоду от него. Общая стоимость проекта составляет около 4,6 млн. канадских долл.

21 сентября посольство Канады во Вьетнаме и представительство международной организации CARE во Вьетнаме совместно с народным комитетом провинции Лайтяу провели заседание руководящего комитета по проекту расширения экономических прав женщин нацменьшинств во Вьетнаме (далее проект AWEEV).

Целью заседания, которое прошло в гибридном формате, является оценка хода реализации данного проекта.

Проект AWEEV направлен на то, чтобы более 2.600 женщин и мужчин нацменьшинств в 6 общинах уезда Куангбинь провинции Хажанг и 3 общинах уезда Тамдыонг провинции Лайтяу получили выгоду от него. Он будет осуществляться в течение 4 лет, а его общая стоимость составляет около 4,6 млн. канадских долл.

В общинах Банбо, Тхеншин и Биньлы уезда Тамдыонг провинции Лайтяу будет выделено более 13 млрд. донгов для реализации проекта. На данный момент было осовено почти 1,9 млрд. донгов.

В рамках проекта AWEEV внимание будет сосредоточено на сокращении гендерного неравенства в выполнении женщинами неоплачиваемой домашней работы; создании трех сетей для оказания содействия малоимущим людям, жителям сельских районов и представителям нацменьшинств, особенно для расширения экономических прав женщин, решения экологических и климатических проблем.

Выступая на заседании, начальник отдела сотрудничества, советник по развитию бизнеса посольства Канады во Вьетнаме г-н Брайан Аллемекиндерс подтвердил, что проект AWEEV направлен на содействие экономическим правам женщин, особенно для малоимущих женщин в сельских районах, женщин нацменьшинств во Вьетнаме; увеличение участия женщин в оплачиваемой экономической деятельности. Все это демонстрирует важную роль женщин в воспитании детей, развитии хозяйства и улучшении жизни.

Выступая с заключительной речью на заседании, директор представительства международной организации CARE во Вьетнаме г-жа Ле Ким Зунг подчеркнула необходимость взаимодействия и усилий разных районов по реализации проекта.