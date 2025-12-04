Расширение сотрудничества между МОБ Вьетнама и Советом безопасности Беларуси

3 декабря в штаб-квартире ЦК партии Генеральный секретарь То Лам принял Секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича, находящегося с визитом во Вьетнаме с 1 по 4 декабря.

Приветствуя А. Вольфовича и делегацию, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам всегда высоко ценит и стремится постоянно продвигать традиционную дружбу и многоплановое сотрудничество с Беларусью.

Генеральный секретарь То Лам отметил, что отношения между двумя странами выдержали испытание временем, прошли через многие исторические этапы и основываются на политическом доверии - прочной платформе для дальнейшего продвижения сотрудничества в различных областях. Задача компетентных органов двух стран - активно реализовывать достигнутые договорённости и соглашения высокого уровня, наполнять новым содержанием стратегическое партнёрство посредством конкретных проектов в сферах, где стороны обладают потенциалом, преимуществами и потребностями: экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и техника, образование и подготовка кадров, культура, туризм, обмены между народами, а также новые направления, такие как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, кибербезопасность, во благо народов двух стран и в интересах мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Что касается сотрудничества в сфере безопасности, Генеральный секретарь приветствовал усилия компетентных органов двух стран по продвижению взаимодействия в этой важной области, в соответствии с двусторонними договорённостями, законодательством каждой страны и международным правом, эффективно противодействуя традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности и внося практический вклад в развитие каждой страны.

Говоря о двусторонних отношениях в других областях, Генеральный секретарь То Лам выразил удовлетворение результатами сотрудничества, достигнутыми за последнее время, включая открытие прямого авиарейса «Минск – Фукуок» 12 октября 2025 года и значительный рост товарооборота за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Он подчеркнул, что двум странам нельзя довольствоваться уровнем в сотни миллионов долларов и необходимо эффективно использовать существующие потенциалы, постоянно усиливать продвижение и экспорт–импорт товаров, чтобы население двух стран знало и использовало известную продукцию друг друга, тем самым повышая двусторонний товарооборот.

Генеральный секретарь высоко оценил активность обменов делегациями между двумя странами на различных уровнях и направлениях, что отражает доверие и тесное сотрудничество сторон. После визита Генерального секретаря в Беларусь Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси участвовал в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Национального Дня 2 сентября; Министр внутренних дел Беларуси прибыл во Вьетнам на церемонию открытия подписания Ханойской конвенции в конце октября.

Секретарь Совета Безопасности Беларуси передал Генеральному секретарю То Ламу искренний привет и наилучшие пожелания от Президента А. Лукашенко, проинформировал о результатах переговоров с министром общественной безопасности и о встречах с другими ведомствами и организациями, поблагодарил за тёплый и торжественный приём, оказанный вьетнамской стороной.

Он выразил благодарность Генеральному секретарю за постоянное внимание, руководство и конкретный вклад в развитие двусторонних отношений; отметил, что установление стратегического партнёрства в рамках визита Генерального секретаря То Лама в Беларусь стало важным этапом в двусторонних отношениях, создало импульс и рычаги для дальнейшего укрепления сотрудничества во всех областях. Он подтвердил, что Беларусь рассматривает Вьетнам как одного из важных и надёжных партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, и выразил согласие продвигать направления сотрудничества, обладающие потенциалом и преимуществами, как отметил Генеральный секретарь То Лам.

А. Вольфович заверил, что Совет Безопасности Республики Беларусь будет активно участвовать в реализации договорённостей между руководством двух стран, способствуя тому, чтобы стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Беларусью продвигалось вглубь и приносило практические результаты.

В тот же день генерал милиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности (МОБ), провёл переговоры с секретарём Совета безопасности Республики Беларусь Александром Григорьевичем Вольфовичем и подписал «Письмо о намерениях по сотрудничеству между МОБ Вьетнама и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси».

Министр Лыонг Там Куанг отметил, что в сфере сотрудничества по вопросам безопасности и правоприменения МОБ Вьетнама и компетентные органы Беларуси регулярно осуществляют обмен делегациями на различных уровнях; эффективно реализуют подписанные договорённости; поддерживают контакты, обмениваются информацией и передают сигналы по вопросам политики, экономики, безопасности и обороны; координируют работу по установлению личности, задержанию и экстрадиции преступников, связанных с гражданами двух стран.

Выразив удовлетворение позитивными результатами первого раунда консультаций, сопредседателями которых 2 декабря выступили заместитель министра Ле Куок Хунг и заместитель секретаря Совета безопасности Александр Неверовский, министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что стороны открыто обменялись взглядами на ситуацию с глобальной и региональной безопасностью и поделились практическим опытом в области информационной безопасности и кибербезопасности. В результате была достигнута договорённость по ряду важных направлений сотрудничества на ближайший период.

Министр Лыонг Там Куанг предложил продолжить эффективную реализацию Стратегического партнёрства Вьетнам – Беларусь и «Дорожной карты развития сотрудничества на 2026–2028 годы» после её подписания. Он отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в области индустрии безопасности; углубления механизмов диалога по вопросам безопасности; стимулирования обменов делегациями, взаимодействия и обмена опытом между органами безопасности и полицией двух стран.

Что касается прямого сотрудничества между МОБ Вьетнама и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, министр предложил активизировать обмен делегациями на различных уровнях для обмена информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес; координировать действия по установлению личности и решению дел, связанных с гражданами двух стран; регулярно проводить консультации и поддерживать друг друга в многосторонних механизмах и на международных форумах.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович подтвердил, что сотрудничество в сфере безопасности между Советом безопасности и правоохранительными органами Беларуси и МОБ Вьетнама продолжает оставаться опорой Стратегического партнёрства между двумя странами.

Он выразил уверенность, что на основе подписанного Письма о намерениях стороны продолжат расширять пространство сотрудничества во многих областях - борьба с терроризмом, противодействие транснациональной преступности, обеспечение информационной безопасности, борьба с киберпреступностью, подготовка кадров, а также другие направления, где стороны имеют потенциал и потребность.

По завершении переговоров министр Лыонг Там Куанг и секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович подписали «Письмо о намерениях о сотрудничестве между МОБ Вьетнама и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси», подтвердив тем самым приверженность сторон укреплению сотрудничества во имя мира, стабильности и безопасности в каждой стране, в регионе и в мире.