Расширение сотрудничества между Вьетнамом и Латвией в разных областях

Деревообрабатывающий завод во Вьетнаме. Изделия из дерева являются одними из основных статей экспорта Вьетнама в Латвию. Фото: ВИА

31 мая прошла онлайн-конференция по продвижению экспорта вьетнамских товаров на латвийский рынок. Организаторами конференции выступили Министерство промышленности и торговли Вьетнама, Министерство экономики Латвии, Посольство Вьетнама в Швеции и по совместительству в Латвии, Управление развития и инвестиций Латвии и соответствующие подразделения.

Выступая на конференции, замминистра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай подчеркнул, что мероприятие дает предприятиям двух стран возможность рассмотреть и проанализировать трудности, а также обсудить направления и меры поддержки бизнеса для восстановления и развития рынка в условиях эпидемии COVID-19.

В свою очередь, государственный секретарь Министерства экономики Латвии Эдмунд Валантис отметил развитие отношений дружбы и многостороннего сотрудничества между Ханоем и Ригой за прошедшие годы. По его словам, данное мероприятие способствует продвижению торговых отношений между двумя странами в ближайшее время.

Посол Вьетнама в Швеции и по совместительству в Латвии Фан Данг Зыонг сказал, что Вьетнам стремится расширять сотрудничество с Латвии в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, образование и подготовка кадров, туризм и др.

Г-жа Майя Маника, посол Латвии в Китае и по совместительству во Вьетнаме подчеркнула, что Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Латвии среди стран АСЕАН, на долю которого составляет 62% всего товарооборота Латвии со странами АСЕАН, поэтому страна придает важное значение сотрудничеству с Вьетнамом.

Г-н Чиеу Тхань Нам, руководитель Группы ЕС Департамента по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию рынка (Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама) рассказал о преимуществах, а также трудностях в сотрудничестве с Латвии в области сельскохозяйственная продукция, переработанных пищевых продуктов.

Выступая на закрытии конференции, г-н Ву Ба Фу, директор Департамента развития торговли Министерства промышленности и торговли, отметил, что делегатам предоставлена актуальная информация о двустороннем торговом сотрудничестве, торговых механизмах и политиках каждой страны. Предприятия двух стран открыто обсуждали устранение препятствий, тем самым способствуя укреплению двустороннего товарооборота.



