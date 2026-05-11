Расширение связей среди вьетнамской молодёжи и студентов в Европе
В мероприятии приняли участие около 80 делегатов — ключевых представителей ассоциаций вьетнамской молодёжи и студентов, обучающихся и работающих в различных странах Европы, что подтверждает растущий масштаб и влияние организации в сообществе молодых вьетнамцев за рубежом.
По данным корреспондента ВИА в Париже, II съезд стал важной вехой, ознаменовавшей новый этап развития VYSEF после первого срока (2021–2026). За прошедший период союз последовательно сформировал прочную основу, расширил сеть членских организаций и реализовал множество практических инициатив по объединению вьетнамской молодёжи и студентов, одновременно способствуя развитию академических, культурных и общественных движений по всей Европе.
По итогам серьёзной, демократичной и ответственной работы съезд полностью выполнил намеченную программу, в том числе провёл обновление руководящего состава на новый срок. Исполнительный комитет второго созыва в составе 43 членов был утверждён, объединив компетентных и преданных делу представителей.
На первом заседании Исполнительного комитета был избран Постоянный комитет в составе 15 членов, включая одного председателя и шесть заместителей председателя. Нгуен Фан Бао Тхуи был избран председателем VYSEF второго созыва.
Кроме того, на срок 2026–2031 годов был создан Совет советников для усиления стратегического ориентирования, а Нгуен Тхи Зиеу Линь была избрана почётным председателем VYSEF.
Члены Постоянного комитета Союза ассоциаций вьетнамской молодёжи и студентов в Европе второго созыва представлены на съезде. Фото: ВИА.
Одним из ключевых результатов съезда стало дальнейшее расширение сети сотрудничества по всей Европе. VYSEF принял новых членов, увеличив общее число организаций до 14 в таких странах, как Франция, Германия, Чешская Республика, Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Польша, Испания, Румыния, Ирландия, Австрия, Финляндия и Соединённое Королевство. Это развитие укрепляет роль VYSEF как крупной объединяющей структуры, способствующей сплочённости и взаимной поддержке вьетнамской молодёжи за рубежом.
Подводя итоги периода 2021–2026 годов, VYSEF оставил заметный след благодаря разнообразным и практикоориентированным инициативам. Академические программы, такие как форумы молодых интеллектуалов, тематические семинары и карьерные talk-show, создали среду для обмена знаниями и развития навыков. Параллельно культурно-общественные мероприятия, включая Фестиваль вьетнамской молодёжи и студентов в Европе, культурные обмены и благотворительные программы, направленные на поддержку родины, способствовали распространению духа социальной ответственности и сохранению национальной идентичности.
На период 2026–2031 годов VYSEF ставит цель развиваться более профессионально и устойчиво, сосредоточившись на продвижении цифровой трансформации, повышении эффективности координации деятельности, укреплении связей молодых интеллектуалов и расширении международного сотрудничества. Одновременно организация стремится создать более комплексную экосистему поддержки студентов за рубежом — от обучения и повседневной жизни до карьерных возможностей, тем самым продолжая утверждать свою роль моста между вьетнамской молодёжью в Европе, родиной и международным сообществом.