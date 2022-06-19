Расширение органического сельскохозяйственного производства

Органическое сельскохозяйственное производство является направлением, к которому стремятся сельское хозяйство Вьетнама в целом и сельское хозяйство Бакльеу в частности. Применение органического производства не только создает чистые и безопасные продукты, полезные для здоровья потребителей, но и помогает фермерам обеспечить выходную себестоимость продукта, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение органическим продуктам, полезным для здоровья.

Переход на органическое и экологически чистое производство является практически эффективным и немедленным решением по снижению себестоимости продукции, а также последующим устойчивым направлением развития сельскохозяйственного производства. Бакльеу считается населенным пунктом, имеющим благоприятные условия для развития органического сельскохозяйственного производства, поскольку на более чем 40.000 га была применена производственная модель «Ароматный рис - чистые креветки».

Кооператив Бадинь, община Виньлок A, уезд Хонгзан является одним из ведущих подразделений, а также типичным ярким пятном в направлении производства органического риса. Г-н Нонг Ван Тхать, директор кооператива, сказал, что вся площадь кооператива применяет модель производства «креветки – рис»; в том числе при производстве риса применяются органические производственные процессы для обеспечения здоровья потребителей.

Наряду с внедрением механизации в сельскохозяйственное производство, особенно в области производства риса, Центр распространения сельскохозяйственных знаний Бакльеу реализует модель «умного» рисоводства в направлении органического, адаптивного к изменению климата, связанного договором купли-продажи продукции.

Модель способствовала изменению традиционного, ручного метода ведения сельского хозяйства к безопасному производству, помогающему снижению производственных затрат, повышению производительности, качества, увеличению прибыли на единицу площади, стремясь к чистому и устойчивому сельскохозяйственному производству.

Наряду с активным участием сельскохозяйственного сектора приветствуется все более активное участие бизнеса в поощрении фермеров производить в соответствии с безопасными процессами для удовлетворения требований рынка. И фермеры, и предприятия увеличили прибыль. С самого начала урожая предприятие напрямую поддерживало фермеров сырьевыми материалами, такими как семена риса, удобрения, биологические препараты, и обязалось купить продукцию у фермеров.

Провинция Бакльеу создала кооперативный альянс «Ароматный рис - чистые креветки», чтобы продолжить развертывание и тиражирование моделей. Кооперативный альянс «Ароматный рис - чистые креветки» Бакльеу насчитывает 21 члена с производственной площадью более 4.000 га, а общий оборотный капитал 3 млрд. донгов. При вступлении в кооперативный альянс «Ароматный рис - чистые креветки» членам будет легче участвовать в цепочке создания стоимости устойчивого развития, открывая новые условия и новые силы в отношениях с другими партнерами на рынке. Органическое, «зеленое», безопасное и чистое производство – тенденция развития аграрного сектора.