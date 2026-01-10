Расширение источников капитала для устойчивого роста

В последнее время система кредитных организаций и рынок капитала Вьетнама постепенно формируют каналы финансирования, предназначенные для экологически устойчивых проектов.



Коммерческие банки в настоящее время являются крупнейшим источником финансирования, на их долю приходится около 88% общего объёма задолженности по «зелёным» кредитам

Объём «зелёного» кредитования банковского сектора растёт быстрыми темпами, что отражает всё более выраженный интерес банков и предприятий к проектам по сокращению выбросов и устойчивому развитию. По данным Государственного банка Вьетнама, к концу ноября 2025 года объём задолженности по «зелёным» кредитам оценивался примерно в 750 трлн донгов, при этом средние темпы роста превышали общий рост кредитования экономики.



Практика в аграрном секторе показывает, что «зелёное» кредитование постепенно входит в повседневную производственную деятельность. В общине Тамзыонг (провинция Футхо) модель замкнутого циклического животноводства семьи Дао Суан Хая ранее сталкивалась с риском сокращения из-за роста затрат и всё более жёстких экологических требований. Благодаря кредитным ресурсам Банка сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама семья инвестировала в систему обработки отходов и повторное использование побочных продуктов в производстве, что позволило снизить издержки и повысить добавленную стоимость продукции. Замкнутый производственный цикл дал ферме возможность самостоятельно обеспечивать себя кормами, перерабатывать и утилизировать значительные объёмы отходов ежегодно, соответствовать экологическим стандартам и стабилизировать сбыт.



Подобные модели свидетельствуют о том, что при правильной ориентации «зелёное» кредитование может стать драйвером устойчивого роста, в том числе в сельском хозяйстве и сельских районах. В условиях, когда модель роста, опирающаяся преимущественно на эксплуатацию ресурсов и дешёвый капитал, постепенно исчерпывает свой потенциал, экологическое давление и «зелёные» барьеры со стороны международных рынков вынуждают экономику переходить на траекторию развития, основанную на качестве и низком уровне выбросов.



По данным Государственного банка Вьетнама, «зелёное» кредитование в настоящее время сосредоточено в таких сферах, как возобновляемая энергетика, высокотехнологичное сельское хозяйство, циркулярная экономика, переработка отходов и энергосбережение. Коммерческие банки являются основным источником финансирования, на их долю приходится около 88% общего объёма «зелёных» кредитов, при этом источники привлечения средств включают «зелёные» облигации и международные займы. В период 2020–2025 годов объём выпуска «зелёных» облигаций во Вьетнаме превысил 1,5 млрд долларов США. Однако масштабы «зелёного» капитала пока не соответствуют потребностям экономической трансформации, поскольку доля «зелёных» кредитов составляет лишь около 5% общего кредитного портфеля системы.



В этих условиях ведущая роль банковской системы продолжает усиливаться. Agribank отдаёт приоритет финансированию моделей устойчивого сельскохозяйственного производства, чистой энергетики и устойчивого лесного хозяйства; объём «зелёных» кредитов банка к III кварталу 2025 года превысил 28 трлн донгов.



Наряду с банковским кредитованием рынок капитала также демонстрирует позитивные сигналы: объём задолженности по «зелёным» корпоративным облигациям достиг почти 1 млрд долларов США. Ожидается, что реализация мер по субсидированию процентных ставок, диверсификация финансовых инструментов и совершенствование нормативно-правовой базы позволят расширить источники капитала, тем самым способствуя устойчивому росту и трансформации модели развития экономики.