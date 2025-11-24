расширение деятельности СМИ в сетевом пространстве

Согласно программе 10-й сессии, 24 ноября Национальное собрание (НС) провело пленарное обсуждение двух законопроектов: Закона о внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Закона об интеллектуальной собственности; Закона о прессе (с поправками).



Законопроект о прессе (с поправками) включает четыре группы политик: усиление государственного управления деятельностью СМИ (7 вопросов); повышение качества журналистских кадров и руководства пресс-органов (5 вопросов); стимулирование развития экономики СМИ (4 вопроса); регулирование деятельности пресс-органов в сетевом пространстве.



Проект закона сохраняет гарантии свободы прессы и свободы выражения мнений граждан в СМИ; закрепляет профессиональные обязанности и журналистскую этику; дополняет положения о модели деятельности; расширяет пространство функционирования прессы в сетевом пространстве; формирует механизмы и политики для развития журналистики и экономики СМИ в условиях оптимизации организационной структуры политической системы, отвечая требованиям информирования и коммуникации новой эпохи.

Одновременно проект дополняет принцип развития прессы, связанный с социальной ответственностью и профессиональной этикой, исключающий коммерциализацию и обеспечивающий выполнение СМИ своей миссии по ориентации и ведению общественной информации.



Важным нововведением является модель «Основного мультимедийного информационного агентства», для которой предусматривается специальный финансовый механизм по постановлениям Правительства; такое агентство создаётся в соответствии со Стратегией развития и управления системой прессы, утверждённой Премьер-министром. Кроме того, пресс-органы, радиостанции и телерадиокомпании, являющиеся пресс-органами провинциальных и городских партийных комитетов, могут иметь различные типы медиа и разнообразные медийные продукты.



Законопроект дополняет положения о деятельности пресс-органов в сетевом пространстве, которые должны соблюдать законодательство о прессе, о кибербезопасности, редакционную линию и цели деятельности пресс-органа, а также соответствовать международным договорам. Контент-каналы пресс-органов в сетевом пространстве являются журналистскими продуктами. Пресс-органы обязаны уведомлять государственный орган по управлению СМИ при открытии новых контент-каналов в сетевом пространстве.



Новые источники доходов для пресс-органов включают доход от продажи права просмотра и прослушивания журналистских работ; доход от разрешения эксплуатации и использования журналистских работ; доход от связей в журналистской деятельности; доход от предоставления государственных услуг по трудоустройству, назначенных, заказанных или предложенных компетентными государственными органами; доход от людей, которым необходимо публиковать научные исследовательские статьи, чтобы иметь средства на рецензирование, доработку и повышение качества публикаций.